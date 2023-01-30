Токсиколог объяснил, можно ли есть подгоревшую еду

В подгоревшей корочке образуется акриламид. Это опасное химическое вещество, которое входит в число канцерогенов, сказал врач-токсиколог Михаил Кутушов, сообщает Zakon.kz.

Акриламид негативно воздействует на гормональный фон и могут развиваться онкологические заболевания. Негативное воздействие это вещество также может оказать на систему желудочно-кишечного тракта, особенно на печень и поджелудочную железу, пишет aif.ru.

"Все обгоревшие части блюда нужно убирать, обрезать, но в идеале выкидывать блюдо целиком", — отметил Михаил Кутушов.

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