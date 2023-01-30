Пенсионные накопления казахстанцев выросли на 260 млрд тенге в декабре

По данным Национального банка, пенсионные накопления вкладчиков на 1 января 2023 года составили 14 663,4 млрд тенге, увеличившись в декабре на 260,3 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

"За декабрь произошло увеличение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 104,6 млрд тенге до 7 793,4 млрд тенге", - отметили в Нацбанке.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом счетов, не имеющих пенсионные накопления) на 1 января 2023 года составило 10,9 млн счетов.

За декабрь ЕНПФ выплатил 39,4 млрд тенге пенсионных выплат.

По данным Нацбанка, основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 января 2023 года занимают государственные ценные бумаги РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (49,6% и 19,6% от общего объема пенсионных активов, соответственно).