Как изменился спрос на разные валюты в Казахстане, рассказали эксперты

Так, в минувшем году нетто-продажи рублей продемонстрировали минимум пяти лет. Просел и спрос на евро, сообщает Zakon.kz.

По данным Первого кредитного бюро, в 2022 году нетто-продажи рублей составили 281 млрд тенге, а это в 2,7 раза меньше показателей предыдущего года, минимум последних пяти лет. Вместе с тем особенно востребованной российская валюта оказалась в Восточно-Казахстанской области. Там ее нетто-продажи составили 41,2 млрд тенге, что тем не менее в 2,8 раза меньше, чем в 2021-м. Самое низкое значение показателя было отмечено в Кызылординской области – 417,9 млн тенге (-61,6%).

Чистый спрос на евро также просел, но по сравнению с долларом и рублем менее значительно – на 7,4%, до 301,9 млрд тенге. Причем на пике показатель был в августе - 40,2 млрд тенге, когда курсы евро (481,57 тенге) и доллара (474,66 тенге) практически сравнялись. Максимальный чистый спрос на евро отмечался в Алматы – 96,7 млрд тенге (-8,2%). В Астане он равнялся 41,3 млрд тенге (-14,8%), и это второе место.

Как отмечают эксперты, меньше всего европейская валюта была востребована в Туркестанской области – 1,5 млрд тенге (+62,1%).