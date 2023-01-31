Бибисара Асаубаева оставила позади известных гроссмейстеров на турнире в Москве

В столице России завершился международный представительный турнир "Шахматные звезды", где принимали участие известные гроссмейстеры планеты, а также двухкратная чемпионка мира по блицу из Казахстана - Бибисара Асаубаева, сообщает Zakon.kz.

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Помимо казахстанки, в престижных соревнованиях принимали участие еще 9 знаменитых шахматистов мира. По итогам двух состязаний, в рапиде и блице, наилучший показатель оказался у российского гроссмейстера Сергея Карякина, который выиграл общий зачет турнира. Второе место занял Александр Грищук, на третьей позиции разместился Владислав Артемьев.

По итогам рапида и блица Бибисара Асаубаева расположилась на итоговой 8-ой строчке, оставив позади себя известных гроссмейстеров Александру Горячкину (Россия) и Франсиско Вальехо Понса (Испания).

Стоит отметить, что 18-летняя Асаубаева выступала в Москве, как самая молодая из всех участников, и с наименьшим рейтингом.