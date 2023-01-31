Американский фондовый рынок замер в ожидании решения ФРС

Федеральная резервная система уже 31 января соберется на заседание, решение будет объявлено в среду вечером. Между тем за минувшую неделю индексы набрали от 1,8 до 4,3% на позитивных корпоративных новостях и отчетности, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным CME FedWatch, рынок с почти 100% вероятностью ждет повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов. Предполагается, что очередной взлет ставок ФРС, пусть и незначительный, все же будет задавать тон на сырьевых рынках. А пока мы наблюдаем, что рынки вновь потянули вверх бигтехи. В минувший понедельник продолжилось ралли, начавшееся 20 января. NASDAQ потащил вверх за собой остальные индексы. Однако уже в среду 25 января инвесторы были разочарованы вышедшими отчетами.



Акции Microsoft ушли вниз на 0,6%. Хотя компания и увеличила выручку во втором финансовом квартале на 2%, ее чистая прибыль уменьшилась на 12%, в том числе и из-за разовых расходов, связанных с сокращением рабочих мест. Как заявили представители Microsoft, последняя волна сокращений, начавшаяся в июле, затронула менее 1% от общей численности сотрудников компании, насчитывающей свыше 200 тыс. человек. Однако, как пишут Business Insider и The Verge, софтверный гигант уволил, по меньшей мере, 1 000 человек, но сделал это тайно. По информации ВВС, компания уволит еще 10 тыс. своих сотрудников, или до 5% персонала по всему миру.

Бумаги Kimberly-Clark Corp. опустились на 1,9%. Американский производитель потребительских товаров в четвертом квартале 2022 года увеличил чистую прибыль на 42%, но выручка оказалась ниже ожиданий.

Американская телекоммуникационная компания AT&T Inc. получила чистый убыток в четвертом квартале 2022 года на фоне расходов на реструктуризацию, однако ее скорректированная прибыль превысила прогнозы аналитиков. Акции подорожали на 6,6%.

Американская Texas Instruments Inc., разработчик и производитель полупроводниковых компонентов, сократила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2022 года, однако оба показателя превзошли прогнозы рынка. Цена ее бумаг снизилась на 1,1%.

Акции Abbott Laboratories подешевели на 1,4%. Американская фармацевтическая компания сократила чистую прибыль и выручку по итогам четвертого квартала 2022 года, однако скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы аналитиков.

А вот акции Tesla начали свой рост. В среду они подросли всего на 0,4%, но впереди еще были четверг и пятница.

В четверг рынки ждали выхода данных о ВВП США за четвертый квартал Согласно предварительным данным Минторга США, ВВП страны в IV квартале увеличился на 2,9% в пересчете на годовые темпы после подъема на 3,2% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление экономического роста до 2,6%.

"Отчет Минторга позволяет предположить, что экономика США остается относительно сильной, несмотря на агрессивные меры Федрезерва, старающегося замедлить инфляцию", - отмечает главный инвестиционный директор BMO Family Office Кэрол Шлейф, слова которой приводит Market Watch.

В целом торги четверга рынки завершили на позитиве. Рост пошел на благоприятных корпоративных новостях, а также статданных, показавших, что американская экономика остается гибкой, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом.

Цена акций Tesla Inc. подскочила на 11% по итогам торгов. Американский производитель электромобилей зафиксировал рекордную чистую прибыль в 4-м квартале 2022 года и существенно увеличил выручку. Компания также сообщила, что группа банков открыла ей возобновляемую кредитную линию на 5 млрд долларов сроком на 5 лет. Размер кредитной линии может быть увеличен на сумму до 2 млрд долларов.

Бумаги Chevron Corp. подорожали на 4,9%. Одна из крупнейших нефтедобывающих компаний США одобрила новую программу выкупа акций на сумму до 75 млрд долларов. Новая программа стартует 1 апреля и станет одной из крупнейших в корпоративном секторе США.

Акции American Airlines Group прибавили в цене 2,2%. Авиакомпания увеличила выручку в 4-м квартале 2022 года в 1,4 раза, до рекордного для октября-декабря значения, благодаря подъему спроса и цен на авиаперевозки. Ее скорректированная прибыль была максимальной с третьего квартала доковидного 2019 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 205,57 пункта (0,61%) и составил 33949,41 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 44,21 пункта (1,1%) - до 4060,43 пункта. NASDAQ Composite прибавил 199,06 пункта (1,76%) и составил 11512,41 пункта.

Но в пятницу инвесторы еще ждали декабрьского индекса цен PCE (расходы на личное потребление). Кроме того, инвесторы ожидали очередную порцию корпоративных новостей и отчетов. Скорее всего этот отчет станет решающим для принятия решения по ключевой ставке. +25 или +50 базисных пунктов?

Фактический PCE совпал с прогнозом: +0,3% (м/м). Рост базового индекса потребительских цен (индекс Core PCE), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился в декабре до 4,4% (г/г) по сравнению с 4,7% в ноябре, обновив минимум за четырнадцать месяцев, что добавило позитива рынку.

Акции American Express Co. подскочили на 10,5%, возглавив рост в индексе Dow Jones. Один из лидеров американского рынка пластиковых карт сократил чистую прибыль почти на 9% в прошлом квартале, однако выручка компании выросла на 17% и достигла рекордных 14,176 млрд долларов.

Цена бумаг Visa Inc. увеличилась на 3%. Оператор крупнейшей в США платежной системы увеличил чистую прибыль в прошлом финквартале на 6%, а ее выручка и скорректированная прибыль превысили ожидания рынка.

Tesla набрала еще 11,0%, подорожав за неделю на треть: +33,34%.

Фото: график

Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 28,67 пункта (0,08%) и составил 33978,08 пункта.

Фото: график

Standard & Poor''s 500 вырос на 10,13 пункта (0,25%) - до 4070,56 пункта.

Фото: график

Nasdaq Composite прибавил 109,3 пункта (0,95%) и составил 11621,71 пункта.

Фото: график

За минувшую неделю Dow прибавил 1,8%, S&P 500 - 2,5%, а Nasdaq набрал 4,3%. Стоит отметить, что технологический индекс впервые с августа завершил в плюсе четвертую неделю подряд.



Как будут развиваться события на рынках? Фондовый рынок, скорее всего, будет опережающим индикатором начала и окончания рецессии. Цены на акции обычно указывают на риск рецессии за семь месяцев до ее начала и достигают дна за пять месяцев до ее окончания, согласно данным со времен Второй мировой войны, собранным исследовательской фирмой CFRA.

"S&P 500 может прийти в норму задолго до объявления, поскольку акции обычно быстро падают в цене", — считает аналитик Bloomberg Intelligence Джиллиан Вольф

Согласно модели справедливой стоимости Bloomberg Intelligence, в то время как S&P 500 учитывает снижение прибыли, более высокая стоимость заимствований и сохраняющаяся экономическая неопределенность, вероятно, будут сдерживать рост акций в следующем году. Согласно базовому cценарию BI, на конец 2023 года индекс составляет около 3977 пунктов, 4 070,56 на закрытии в пятницу. Но если бычий сценарий сработает, по оценкам BI, он может достичь 4896, что означает рост примерно на 23%.

Главный исполнительный директор 180 Degree Capital Кевин Рендино, делает ставку на то, что рецессия в США уже началась. Он скупал акции компаний с малой капитализацией, в частности технологические и дискреционные акции, которые, по его мнению, имеют чрезвычайно низкую оценку.

Кстати, по поводу технологического сектора напомним слова президент Chase Investment Counsel Питера Туза:

"Эта группа акций в последнее время находилась под давлением, поэтому я не удивлен. В ближайшие пару недель мы будем получать финансовые результаты этих компаний, и это будет самый важный момент", - сказал президент Chase Investment Counsel Питер Туз.

Подвоя итог, отметим, что эта неделя будет весьма богата на события.

Во вторник ждем выхода информации по индексу доверия потребителей. В среду: индекс деловой активности + число открытых вакансий на рынке труда + запасы нефти + FOMC + ставка ФРС + пресс-конференция FOMC.

В пятницу ждем уровень безработицы + изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.

Александр Сергеев