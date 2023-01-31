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Казахстан и Совет Европы обсудили сотрудничество по вопросам защиты прав человека

Казахстан и Совет Европы обсудили сотрудничество по вопросам защиты прав человека Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов
Председатель и секретарь комиссии по правам человека Игорь Рогов и Тастемир Абишев приняли экспертов Совета Европы, Европейской программы образования в области прав человека для представителей юридических профессий HELP Сергея Дикмана и Кристину Хохлову.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы защиты прав человека на стадии досудебного расследования, в том числе предотвращения пыток в правоохранительной деятельности Республики Казахстан, а также о перспективах сотрудничества Комиссии с европейскими структурами.

Казахстан и Совет Европы обсудили сотрудничество по вопросам защиты прав человека

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

Приветствуя зарубежных гостей, председатель комиссии Игорь Рогов отметил, что в Казахстане проводится системная работа по защите прав человека, в том числе на стадии досудебного расследования, при этом комиссия получает существенную методологическую и организационную помощь от Совета Европы.

"Как известно, эксперты Совета Европы проявляют большой интерес к Казахстану, потому что у нас прошли серьезные конституционные реформы, и осуществляется перестройка всей правоохранительной деятельности. Одной из проблем, с которой мы, увы, сегодня столкнулись, и которая особенно нетерпима в современный период, это вопрос нарушения законности на ранних стадиях уголовного процесса. И в первую очередь это, конечно, такой позорный факт, как пытки. Программа HELP проводят большую работу по подготовке специальных учебных программ для сотрудников правоохранительных органов, и те задачи, которые стоят сегодня перед нашей правовой системой, - это выработать механизмы, которые на системном уровне предотвращали бы саму возможность нарушения законности применения пыток и других недозволенных способов", - сказал он.
Казахстан и Совет Европы обсудили сотрудничество по вопросам защиты прав человека

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

По словам директората по правам человека и верховенства права Совета Европы Сергея Дикмана, данный визит проходит на фоне усиления сотрудничества Совета Европы и Казахстана.

"Это наш не первый визит в Казахстан. Мы реализуем региональную программу, в рамках которой мы работаем с представителям юридических профессий во всех странах Центральной Азии. Визит проходит на фоне усиления сотрудничества Совета Европы и Казахстана. Вы знаете, что в штаб квартире Совета Европы, в городе Страсбурге, также было открыто несколько лет назад генеральное консульство Республики Казахстан. Заместитель министра иностранных дел прибыл с рабочим визитом в Совет Европы несколько лет назад. Мы надеемся, что в этом году нам удастся провести несколько совместных мероприятий", - заявил он.
Казахстан и Совет Европы обсудили сотрудничество по вопросам защиты прав человека

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

Делегация Совета Европы планирует встретиться с руководством Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции РК, Республиканской коллегии адвокатов, Уполномоченным по правам человека в РК, а также с учеными и преподавателями Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре и Академии правосудия при Верховном суде РК.

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