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События

Президент и генсек Совета Европы обсудили перспективы укрепления всестороннего сотрудничества

Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 18:12 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 29 мая принял генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Советом Европы.

"Глава государства подчеркнул приверженность нашей страны курсу на дальнейшее углубление взаимодействия с европейской организацией. Президент проинформировал о реализации масштабной программы политических реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана", – говорится в сообщении.

Со своей стороны Ален Берсе выразил готовность Совета Европы к дальнейшему взаимодействию с Казахстаном.

Ранее Касым-Жомарт Токаев встретился с Пан Ги Муном. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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