Президент и генсек Совета Европы обсудили перспективы укрепления всестороннего сотрудничества
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев 29 мая принял генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, сообщает Zakon.kz.
В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Советом Европы.
"Глава государства подчеркнул приверженность нашей страны курсу на дальнейшее углубление взаимодействия с европейской организацией. Президент проинформировал о реализации масштабной программы политических реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана", – говорится в сообщении.
Со своей стороны Ален Берсе выразил готовность Совета Европы к дальнейшему взаимодействию с Казахстаном.
Ранее Касым-Жомарт Токаев встретился с Пан Ги Муном.
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