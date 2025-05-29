Президент и генсек Совета Европы обсудили перспективы укрепления всестороннего сотрудничества

Президент Касым-Жомарт Токаев 29 мая принял генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Советом Европы.

"Глава государства подчеркнул приверженность нашей страны курсу на дальнейшее углубление взаимодействия с европейской организацией. Президент проинформировал о реализации масштабной программы политических реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана", – говорится в сообщении.

Со своей стороны Ален Берсе выразил готовность Совета Европы к дальнейшему взаимодействию с Казахстаном.

Ранее Касым-Жомарт Токаев встретился с Пан Ги Муном.