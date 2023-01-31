Эксперт-водник опасается затопления Туркестанской и Кызылординской областей уже в феврале

Из-за резких потеплений, которые характерны для южного региона, Шардаринское водохранилище может переполниться и затопить весь юг, утверждает независимый специалист, сообщает Zakon.kz.

В этом году выпало аномально много снега. Однако в "Казводхозе" обеих областей эту опасность отрицают и заверяют, что все под контролем.

Ситуация в бассейне Сырдарьи беспокоит эксперта по водным вопросам Анатолия Рябцева. По его словам, несмотря на ежегодную нехватку воды в летнее время, в зимне-весенний период периодически возникают угрозы подтопления населенных пунктов. Если не взять под контроль проблему, считает эксперт, под водой могут оказаться Туркестанская и Кызылординская области.

Как отверждает Анатолий Рябцев, бассейн реки Сырдарьи является основным источником орошения для Туркестанской и Кызылординской области, водами этой реки орошается более 500 тыс. га земель.

"Вода, которая формируется выше Шардаринского водохранилища, имеет два источника происхождения. Первый – вода из Токтогульского водохранилища, расположенного на территории Кыргызстана (объем – 19 км3.). Это основной резервуар сохранения воды для орошения земель в летнее время в Таджикистане, Узбекистане и Казахстане. Второй формируется за счет осадков, как дождя, так и снега. Для того чтобы вода накапливалась и сохранялась до вегетационного периода, страны заключают соглашения об обмене энергоресурсами. Обычно зимой в Кыргызстан поставляется электроэнергия из Казахстана и Узбекистана, а также газ из Узбекистана. Это делается для того, чтобы кыргызская сторона не использовала воду в Токтогульском резервуаре для выработки электроэнергии на свои нужды. Как правило, повышенный сброс воды в низовья Сырдарьи в зимнее время создает угрозу переполнения Шардаринского водохранилища и подтопления населенных пунктов", – говорит генеральный директор ТОО "Проектный институт Казгипроводхоз" Анатолий Рябцев.

Причиной тревоги также стала непогода, которой не было в регионах больше 20 лет. В этом году в Туркестанской и Кызылординской областях наступили аномальные морозы, и выпало около 30 см снега. В случае резкого потепления, что характерно для этих зон, вся вода в виде паводков обеспечит повышенный приток к Шардаринскому водохранилищу, что может обернуться потопом, считает Рябцев.

"По моим прогнозам, это может произойти во второй половине февраля. Сброс воды из Токтогула и таяние снега может вызвать притоки воды 4000-4500 м3/сек. Шардаринское водохранилище будет наполнено до 5 км3 (сегодня – 4,2 км3), притом, что полный объем составляет 5.3 км3. Технические возможности приема такой воды крайне ограничены, пропуск воды через Арнасайский водосброс на территорию Узбекистана составит максимум 600—650 м3/сек. Мы сможем распределить максимально 2500-2600 м3/сек. А что делать с оставшемся 1500-1600 м3/сек? При полном водохранилище это может привести к катастрофическим последствиям", – уверен спикер.





Фото: Анатолий Рябцев

Арнасай – система бессточных озер в Узбекистане к юго-западу от Шардаринского водохранилища

Как рассказывает эксперт, проблему не решит и Коксарайский контррегулятор. К этому времени он уже будет наполнен, а низовья Сырдарьи ограничивают пропуск воды до 600 м3/сек. Именно эта цепочка событий может создать серьезную угрозу разрушения Шардаринского водохранилища, говорит он.

"В этом случае есть только один выход: вскрыть плотину на территории Узбекистана по договоренности и сбросить избыточные расходы в Арнасай. Аналогичная ситуация возникала в феврале 2006 года, когда в Шардаринском водохранилище набралось 5,35 км3 воды, что больше нормы. Это привело к разрушению земляной плотины на территории Узбекистана и вся избыточная вода была сброшена в Арнасайское понижение", – сказал эксперт.

Также Рябцев раскритиковал Министерство экологии и природных ресурсов, которое, по его мнению, "успокаивает общественное мнение и при этом не принимает никаких мер по избеганию форс-мажорных обстоятельств".

"На мой взгляд, усугубляет ситуацию поголовная смена руководителей водного сектора страны. Почему-то именно в это время. Спрашивается, кто же будет отвечать, и устранять допущенные пробелы. Видимо, и в Правительстве должны принимать срочные меры, без их вмешательства их уже не решить", – обеспокоен Анатолий Рябцев.

В свою очередь, в "Казводхозе" Туркестанской области прогноз эксперта о грядущем потопе опровергли, назвав информацию фейковой. В подтверждение своих слов сослались на некую договоренность, по которой в случае притока большой воды все излишки мы можем скинуть в Арнасайскую впадину. Именно об этой мере, как единственно возможном выходе, говорил и Рябцев.

"В данное время заканчиваются строительно-монтажные работы по реконструкции Шардаринского водохранилища. Водохранилище спокойно может принять проектный объем в 5200 млн.м3. (5,2 км3. – Прим.)", – рассказали в РГП "Казводхоз" Туркестанской области.

Также там сообщили, что на Шардаринском водохранилище реконструкция завершится в 2023 году, но точные сроки специалисты не назвали. Сейчас на стратегическом объекте проводятся работы по повышению сейсмостойкости плотины, а также улучшение технического состояния. Во время обследования эксперты обнаружили, что на плотине образовались пустоты. Чтобы избежать аварийной ситуации, в 2020 году решено было вложить в ремонт 7,7 млрд тенге.

Большую воду знают как встретить?

В Кызылординской области тоже в курсе проблемы и тоже заверяют, что все под контролем.

"Сейчас Кыргызстан использует водохранилища только в энергетических целях. В этом году сначала Узбекистан не открыл Арнасай, что повлияло на количество воды, поступающей в Шардару. В эти дни до границы области поступало свыше 620 м3 воды в секунду. Более 20% из них направляется в систему озер и каналы до Кызылординского гидроузла", – говорит заместитель директора Кызылординского филиала РГП "Казводхоз" Жорабек Ерназаров.

В целом вода добралась уже до большей части мелких и крупных озер региона, но особого риска подтопления, во всяком случае пока, нет. Уровень воды на реке начал снижаться, чему способствовало и открытие Арнасайского русла.

"Сейчас через 11 каналов, находящихся в республиканской собственности, в Кызылординский гидроузел поступает вода. А также из-за подъема уровня в Сырдарье наполняется система озер Кумискеткен, Булактыколь и водоемы, которые находятся возле сельского округа Жуантобе Шиелийского района", – отметил Айдос Асанбаев, руководитель отдела областного филиала РГП "Казводхоз".

Сеилбек Нурымбетов, руководитель Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции, объяснил, что на самом пике к нам прибывало по 620-630 м3 воды, что очень много для зимнего периода. Пропускная способность реки подо льдом составляет в среднем около 500 кубометров.

"Кроме того, на Сырдарье есть Кызылординский, Айтекский, Казалинскиие гидроузлы. В зависимости от объема поступающей воды Департаментом по ЧС, водохозяйственными учреждениями совместно с акиматами ведется ежедневный мониторинг, назначено дежурство", – сказал он.

Недавно под председательством министра экологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой состоялось совещание, на котором обсуждалась водохозяйственная ситуация в бассейне реки Сырдарья. Там было отмечено, что вода, поступающая в Шардару, значительно превышает прогнозный график Межгосударственной координационной комиссии по водному хозяйству. Для безопасности водохранилища с 13 декабря 2022 года сбрасывается 700, затем – 800, с 4 января этого года – 1 тысяч м3 воды. Это в 10 раз больше прошлогоднего объема. С шестого января 400 м3 начал принимать Коксарайский регулятор воды. На водорегуляторе на самом пике было 710 млн м3 воды. В прошлом году объем воды в нем был в 29 раз меньше.

Авторы: Карина Адильбекова, Максут Ибрашев



