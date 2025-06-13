Масштабная операция прошла в Туркестанской области: задержаны 16 человек

На Сырдарье и Шардаринском водохранилище пресечена крупная браконьерская схема. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе прокуратуры Туркестанской области.

Известно, что задержаны 16 человек, в том числе ранее судимые за аналогичные преступления.

Также сказано, что группа состояла непосредственно из браконьеров, логистов, которые занимались сбытом и доставкой незаконного улова в места их распространения, а также куратора данной преступной деятельности.

"Всего проведено 12 обысковых мероприятий, по результатам которых обнаружено и изъято свыше одной тонны незаконно выловленной рыбы, 12 лодок и моторы к ним, сети свыше 2 тыс. метров, а также иные средства и оборудование, предназначенные для браконьерства". Пресс-служба прокуратуры Туркестанской области

Фото: gov.kz

В дополнении сказано, что предварительный ущерб составил свыше 10 млн тенге.

В настоящее время начато досудебное расследование по части 3 статьи 335 Уголовного кодекса РК.

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