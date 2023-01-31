В Казахстане сократят сроки вступления в брак после подачи заявления

Министерство юстиции подготовило изменения и дополнения в Правила организации государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения изменений, восстановления, аннулирования записей актов гражданского состояния, сообщает Zakon.kz.

Теперь вступить в брак можно будет быстрее, так как сокращен срок регистрации после подачи заявления.

Так, в правилах говорится, что брак регистрируется в присутствии лиц, желающих вступить в брак на пятнадцатый календарный день, который исчисляется со следующего рабочего дня после подачи заявления о заключении брака. Если окончание срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

Ранее на эту процедуру отводился месячный срок.

Вместе с тем говорится, что по совместному заявлению лиц, вступающих в брак при наличии уважительных причин (беременности, рождении ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств), подтвержденных соответствующими документами, начальник регистрирующего органа может сократить срок государственной регистрации заключения брака до истечения 15 календарных дней либо увеличить этот срок, но не более чем на 15 календарных дней.

В отдельных случаях увеличение срока ожидания государственной регистрации заключения брака возможно по инициативе регистрирующего органа только при наличии обстоятельств, препятствующих регистрации заключения брака.

Разрешение о сокращении или увеличении 15 календарных дней выдается в виде резолюции на заявлении о заключении брака начальником регистрирующего органа, а в его отсутствие – лицом, исполняющим обязанности.

Также внесено дополнение в пункт о расторжении брака.

В частности, говорится, что если один из супругов не может явиться в регистрирующий орган для государственной регистрации расторжения брака после повторной подачи заявления, то расторжение брака производится в его отсутствие при наличии его нотариально удостоверенного согласия на расторжение брака.

Согласно правилам государственная регистрация расторжения брака производится при личном присутствии расторгающих брак по истечении месячного срока со дня подачи совместного заявления о расторжении брака.



Течение срока начинается на следующий день после подачи заявления. При этом месячный срок не может быть сокращен.

Супругам, желающим расторгнут брак, необходимо явиться в регистрирующий орган с документом, удостоверяющим личность либо электронным документом из сервиса цифровых документов в назначенный день регистрации расторжения брака. По результатам проведенной проверки должностное лицо вносит данные в ИС ЗАГС по истечении 1 месяца со дня подачи заявления в присутствии обоих супругов.

Если супруги не могут явиться в регистрирующий орган для государственной регистрации расторжения брака в установленный им день, они могут повторно обратиться с заявлением о расторжении брака в регистрирующий орган, который снова назначает месячный срок для государственной регистрации расторжения брака.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 февраля.







