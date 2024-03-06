Правила регистрации актов гражданского состояния изменили в Казахстане

Министр юстиции приказом от 28 февраля 2024 года внес изменения в Правила организации государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения в них изменений, исправлений, дополнений, аннулирования и восстановления актов гражданского состояния, сообщает Zakon.kz.

Рассказываем об основных изменениях.

Во-первых, поправки коснулись порядка государственной регистрации заключения брака и связанной с ним перемены фамилии.

Теперь регистрирующий орган после утверждения заключения о внесении изменения в связи с переменой имени, фамилии, отчества вносит соответствующие изменения в актовую запись о заключении брака (при необходимости) в ИС ЗАГС формирует свидетельство либо справку о заключении брака и направляет извещение в регистрирующий орган по месту нахождения актовой записи (в первый (при необходимости) и/или второй экземпляры) для внесения изменений в связи с переменой имени, отчества, фамилии.

Во-вторых, корректировки внесены в процедуру регистрации расторжения брака.

Если государственная регистрация расторжения брака производится в отношении одного из супругов, то при составлении актовой записи в нее вносятся все необходимые сведения, касающиеся этого супруга.

В отношении второго супруга указываются имя, отчество (если указана в документах, удостоверяющих личность), фамилия до расторжения брака (супружества) и дата его рождения, а также иные сведения согласно идентификации по его (ее) ИИН.

В-третьих, изменился порядок внесения изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния.

Так, теперь внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния производится на основании заключения, составленного регистрирующими органами в случаях:

если в записи акта гражданского состояния не указаны имя, отчество, фамилия или национальность родителей;

если в записи акта гражданского состояния указаны неправильные сведения;

если ребенок фактически носит имя, отличное от того, которое указано в записи акта о его рождении, когда это вызывается интересами ребенка;

если в момент регистрации акта гражданского состояния были допущены ошибки (искажения, пропуск сведений или отдельных слов);

при желании дополнения отчества и изменений, исправлений фамилии присвоенного по имени отца в актовой записи о рождении, если после заключения брака (супружества) супруга избирает фамилию другого супруга (супруги).

При этом теперь такое заключение регистрирующего органа не требуется при желании исправления написания фамилий, имени, отчеств лицам казахской национальности с исключением несвойственных казахскому языку аффиксов.

В-четвертых, изменен порядок действий госорганов в случаях утраты или хищения официальных бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.

В случае утраты или хищения бланков свидетельств лица, ответственные за их хранение, обнаружив утрату или хищение бланков, в тот же день сообщают об этом в территориальный орган юстиции и в Государственную корпорацию, а также в органы внутренних дел для принятия мер к розыску утраченных или похищенных бланков. Ранее вместо Госкорпорации следовало обращаться в акимат области, города республиканского значения.

Регистрирующий орган сообщает о каждом случае утери или хищения бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, указав их виды и номера. Данное сообщение направляется в Государственную корпорацию. До внесения поправок сообщения о хищении или утрате бланков направляли в Министерство юстиции.

По каждому случаю утери или хищения бланков свидетельств Государственной корпорации необходимо провести служебную проверку для устранения причин, способствующих утере. Ранее это делали акиматы.

Прием бланков свидетельств о регистрации актов гражданского состояния производится территориальным филиалом Государственной корпорации области, города республиканского значения, согласно накладным органа, их изготовившего. Ранее бланки принимали территориальные органы юстиции.

Помимо этого, изменены перечни документов, которые нужно представить гражданам для получения ряда государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния.

Для государственной регистрации рождения ребенка следует представить следующие документы:

заявление о рождении; документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов родителей или представителя по нотариально удостоверенной доверенности (для идентификации личности); копию свидетельства о заключении брака (супружества) родителей (при регистрации акта за пределами РК и при отсутствии сведений в ИС ЗАГС); нотариально удостоверенную доверенность в случае обращения представителя услугополучателя.

Иностранцы, лица без гражданства дополнительно представляют:

иностранец, постоянно проживающий в РК, предъявляет вид на жительство иностранца в РК;

лицо без гражданства, постоянно проживающее в РК, предъявляет удостоверение лица без гражданства;

иностранец или лицо без гражданства, временно пребывающее в РК, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, выданный компетентными органами страны, гражданином, которого является иностранец или государства постоянного проживания лица без гражданства и нотариально засвидетельствованный перевод их текста на казахском или русском языке.

Верность перевода текста документов, удостоверяющих личность иностранца, лица без гражданства, может быть засвидетельствована в дипломатическом представительстве или консульском учреждении либо во внешнеполитическом ведомстве государства, гражданином которого является иностранец, или государства постоянного проживания лица без гражданства.

К заявлению о государственной регистрации рождения ребенка, достигшего одного года и более, дополнительно прилагается медицинское свидетельство о рождении (в случае отсутствия его в электронном виде).

При обращении на портал:

электронное заявление, удостоверенное ЭЦП услугополучателя или одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала; сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, зарегистрированных в РК; сканированная копия свидетельств о заключении или расторжении брака (супружества) родителей выданные за пределами РК, легализованные или со штампом апостиль, с нотариально заверенным переводом на казахский или русский язык.

Перечень необходимых документов для внесения изменений, дополнений и исправлений в актовую запись о рождении (за исключением внесения изменений, дополнений при установлении отцовства (материнства), усыновлении).

При обращении услугополучателя в Государственную корпорацию:

заявление о внесении изменений, дополнений и исправлений по форме согласно приложению 32 к настоящим Правилам; документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности); свидетельство о рождении, в случае утери указать о его утере и сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния; копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные за пределами РК, легализованные или со штампом апостиль, с нотариально заверенным переводом на казахском или русском языке, подтверждающие необходимость внесения изменений, дополнений и исправлений в актовую запись о рождении; сведения о документах, подтверждающих необходимость внесения изменения, дополнения и исправления (сведения об актах гражданского состояния, зарегистрированных на территории Республики Казахстан, сведения о решении суда о внесении изменений, исправлений, дополнений, об установлении юридического факта и так далее); документ, подтверждающий оплату за услуги государственной регистрации актов гражданского состояния или документ, являющийся основанием для освобождения от оплаты (при необходимости ее оплаты) согласно пункту 2 статьи 182 Налогового кодекса; нотариально удостоверенная доверенность, в случае обращения представителя услугополучателя.

Перечень необходимых документов для внесения изменений, дополнений и исправлений в актовую запись о рождении при обращении услугополучателя услугодателю:

заявление об установлении отцовства (материнства), об установлении отцовства по заявлению лица, признающего себя отцом ребенка, об установлении отцовства по решению суда, об усыновлении (удочерении) ребенка, о внесении изменений, дополнений и исправлений по форме согласно приложению 9, 10, 11, 12, 32 к Правилам (в зависимости от основания внесении изменений, дополнений и исправлений); документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности); свидетельство о рождении, в случае утери указать о его утере и сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния; сведения о документах, подтверждающих необходимость внесения изменения, дополнения и исправления (сведения о решении суда об усыновлении (удочерении), установлении отцовства; о решении суда об отмене или о признании усыновления (удочерения) недействительным; при установлении отцовства документы, подтверждающие обстоятельства отсутствия матери в зависимости от основания указанного в заявлении отца: сведения о регистрации акта гражданского состояния о смерти матери (на территории Республики Казахстан); сведения о решении суда о признании матери недееспособной, об объявлении ее умершей, о лишении либо ограничении матери в родительских правах; справка о невозможности установить место жительства матери, сведения о решении суда о внесении изменений, исправлений, дополнений, об установлении юридического факта и так далее); копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные за пределами РК, легализованные или со штампом апостиль, с нотариально заверенным переводом на казахский или русский язык, подтверждающие необходимость внесения изменений, дополнений и исправлений в актовую запись о рождении; документ, подтверждающий оплату за услуги государственной регистрации актов гражданского состояния или документ, являющийся основанием для освобождения от оплаты (при необходимости ее оплаты) согласно пункту 2 статьи 182 Кодекса; нотариально удостоверенная доверенность, в случае обращения представителя услугополучателя.

В случае подачи заявления об установлении отцовства до рождения ребенка - медицинская справка, подтверждающая беременность матери, выданная медицинской организацией или частнопрактикующим врачом.

Если установление отцовства производится одновременно с государственной регистрацией рождения, свидетельство о рождении ребенка не требуется.

В случае внесения изменений в актовую запись о рождении в связи с переменой имени, отчества, фамилии – заявление о перемене имени, отчества, фамилии по форме согласно приложению 7 к Правилам, одна фотография услугополучателя размером 3х4 см.

Услугодатели получают цифровые документы из сервиса цифровых документов через реализованную интеграцию при условии согласия владельца документа, предоставленного посредством зарегистрированного на веб-портале "электронного правительства" абонентского номера сотовой связи пользователя путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление веб портала "электронного правительства".

При обращении на портал для внесения изменений, дополнений и исправлений в актовую запись о рождении:

электронное заявление, удостоверенное ЭЦП услугополучателя или удостоверенный одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала; сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния зарегистрированных в Республики Казахстан; сведения о документах, подтверждающих необходимость внесения изменения, дополнения и исправления (сведения о решении суда об усыновлении, установлении отцовства; о решении суда об отмене или о признании усыновления недействительным; при установлении отцовства документы, подтверждающие обстоятельства отсутствия матери в зависимости от основания указанного в заявлении отца: сведения о регистрации акта гражданского состояния о смерти матери (на территории РК); сведения о решении суда о признании матери недееспособной, об объявлении ее умершей, о лишении либо ограничении матери в родительских правах; справка о невозможности установить место жительства матери, сведения о решении суда о внесении изменений, исправлений, дополнений, об установлении юридического факта и так далее); сканированные копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния выданные за пределами РК, легализованные или со штампом апостиль, с нотариально заверенным переводом на казахский или русский язык, подтверждающие необходимость внесения изменений, дополнений и исправлений в актовую запись о рождении; документ, подтверждающий оплату за услуги государственной регистрации актов гражданского состояния или документ, являющийся основанием для освобождения от оплаты (при необходимости ее оплаты) согласно пункту 2 статьи 182 Налогового кодекса; свидетельство о рождении (представляется услугополучателю при получении нового свидетельства о рождении), в случае утери указать о его утере и сведения о государственной регистрации акта гражданского состояния.

Помимо этого, поправками изменены перечни документов, которые нужно предоставить для регистрации заключения брака, расторжения брака, восстановления записей актов гражданского состояния, выдачи повторных свидетельств или справок о регистрации актов гражданского состояния.

Приказ вводится в действие 16 марта 2024 года.