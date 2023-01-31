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"Таптым-ау сені": кавер корейского певца восхитил пользователей Казнета

"Таптым-ау сені": кавер корейского певца восхитил пользователей Казнета Фото: скриншот видео
Музыкант, певец, автор-исполнитель собственных песен и YouTube-влогер из Южной Кореи Сон Вон Соб исполнил на родном языке популярную казахскую песню "Таптым ау сені", сообщает Zakon.kz.

Кавер-версию "Таптым ау сені" Сон Вон Соб опубликовал на своем YouTube-канале.


Пользователи Казнета восхитились голосом южнокорейского исполнителя и новым звучанием популярной среди казахстанцев песни "Таптым ау сені":

  • "Красиво, нежно, невероятно. Вы - молодец!"
  • "Красивое и душевное исполнение. Благодарю!"
  • "Великолепная песня и на казахском, и на корейском!"
  • "Нежность зашкаливает! Прекрасное исполнение и сама песня!"
  • "Не перестаю восхищаться вашим голосом! Чудесное исполнение!"
  • "Вон Соб, у вас очень красивый голос! Рада слышать казахскую песню!"
  • "Прекрасная подача песни, прям как на казахском языке, без изменения!"
  • "Все-таки восточные песни вам по душе, и рахмет за нежное исполнение!"
  • "Ура! Еще одна прекрасная казахская песня. Спасибо большое за душевное исполнение!"
  • "Это казахская песня, которая в оригинале звучит безумно красиво, кавер получился прекрасным!"
  • "Уау. Как же вы так классно исполняете. Мурашки... Спасибо большое! Ждем еще казахские песни!"
  • "Спасибо вам большое за ваши песни! Это такое волшебное успокаивающее воздействие на разум!"
  • "Спасибо, тебе, большое, душа поет и плачет. Обнимаю тебя! Так красиво, можно слушать бесконечно!"
  • "Очень красивая песня, до глубины души, мурашки от исполнения... Спасибо большое за проделанную работу!"
  • "Вы прямо проживаете каждую песню, которую поете! Нереально красиво, затрагивает сердце и душу! Спасибо!"
  • "Дорогой Вон Соб, твой прекрасный голос творит чудеса, он достигает сердце. Спасибо тебе огромное! Счастья тебе, дорогой!"
  • "Нежный голос Вон Соба завораживает, прекрасное исполнение песни. Восхищаюсь талантом. Как всегда на высоте наше солнышко!"
  • "Это шедевр. На казахском песня - очень душевная, с глубоким смыслом. Слушая каждый раз, цепляет за душу. Отличное исполнение, передали эмоции. Рахмет!"

Песня "Таптым-ау сені" вышла в октябре 2020 года в исполнении казахстанца Ернара Амандыка. Автором песни и слов является другой казахстанец Казыбек Курайыш, который в июне 2022 перепел ее.


За семь месяцев песня набрала 18 млн просмотров на YouTube-канале Казыбека Курайыша.

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