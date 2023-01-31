"Таптым-ау сені": кавер корейского певца восхитил пользователей Казнета

Музыкант, певец, автор-исполнитель собственных песен и YouTube-влогер из Южной Кореи Сон Вон Соб исполнил на родном языке популярную казахскую песню "Таптым ау сені", сообщает Zakon.kz.

Кавер-версию "Таптым ау сені" Сон Вон Соб опубликовал на своем YouTube-канале.





Пользователи Казнета восхитились голосом южнокорейского исполнителя и новым звучанием популярной среди казахстанцев песни "Таптым ау сені":

"Красиво, нежно, невероятно. Вы - молодец!"



"Красивое и душевное исполнение. Благодарю!"

"Великолепная песня и на казахском, и на корейском!"



"Нежность зашкаливает! Прекрасное исполнение и сама песня!"



"Не перестаю восхищаться вашим голосом! Чудесное исполнение!"

"Вон Соб, у вас очень красивый голос! Рада слышать казахскую песню!"

"Прекрасная подача песни, прям как на казахском языке, без изменения!"



"Все-таки восточные песни вам по душе, и рахмет за нежное исполнение!"

"Ура! Еще одна прекрасная казахская песня. Спасибо большое за душевное исполнение!"

"Это казахская песня, которая в оригинале звучит безумно красиво, кавер получился прекрасным!"

"Уау. Как же вы так классно исполняете. Мурашки... Спасибо большое! Ждем еще казахские песни!"

"Спасибо вам большое за ваши песни! Это такое волшебное успокаивающее воздействие на разум!"



"Спасибо, тебе, большое, душа поет и плачет. Обнимаю тебя! Так красиво, можно слушать бесконечно!"



"Очень красивая песня, до глубины души, мурашки от исполнения... Спасибо большое за проделанную работу!"

"Вы прямо проживаете каждую песню, которую поете! Нереально красиво, затрагивает сердце и душу! Спасибо!"

"Дорогой Вон Соб, твой прекрасный голос творит чудеса, он достигает сердце. Спасибо тебе огромное! Счастья тебе, дорогой!"

"Нежный голос Вон Соба завораживает, прекрасное исполнение песни. Восхищаюсь талантом. Как всегда на высоте наше солнышко!"

"Это шедевр. На казахском песня - очень душевная, с глубоким смыслом. Слушая каждый раз, цепляет за душу. Отличное исполнение, передали эмоции. Рахмет!"

Песня "Таптым-ау сені" вышла в октябре 2020 года в исполнении казахстанца Ернара Амандыка. Автором песни и слов является другой казахстанец Казыбек Курайыш, который в июне 2022 перепел ее.





За семь месяцев песня набрала 18 млн просмотров на YouTube-канале Казыбека Курайыша.