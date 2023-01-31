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Какой будет погода 1 февраля, рассказали синоптики

Какой будет погода 1 февраля, рассказали синоптики Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 1 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на север, восток страны будет оказывать влияние ложбина северного циклона, в связи с чем ожидается снег, туман.


"В южных регионах республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег), временами сильные. На юге, юго-востоке страны – усиление ветра, туман, гололед". РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -24-26°С, днем -12-14°С.

В Алматы –  переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +3+5°С.

В Шымкенте – переменная облачность, утром и днем осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +10+12°С.

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Казгидромет Казахстан
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