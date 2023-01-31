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Будут ли сокращать учебный год для школьников в Казахстане

Казахстан школа учебный год Министерство просвещения Фото: Zakon.kz
Сколько будут длиться учебный год и каникулы для школьников, объяснила на брифинге в СЦК первый вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова 31 января, передает корреспондент Zakon.kz

На вопрос о том, будет ли вновь возвращена длительность учебного года до 25 мая вместо 31 мая, первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова ответила отрицательно.

"Вопрос сокращения учебного года до 25 мая не рассматривается. Мы в начале учебного года информировали и детей, и родителей, что этот учебный год длится 36 недель. Поэтому учебные планы и программы, календарно-тематическое планирование составлены на то количество времени, чтобы выполнить государственный образовательный стандарт и требования образовательных программ. Этот учебный год начался 1 сентября и завершится 31 мая". Шолпан Каринова

По ее словам, и по поводу следующего учебного года вопрос о сокращении до 25 мая также не поднимался.

Говоря о дате проведения "последнего звонка" в школах, она уточнила, что это мероприятие не было ранее и не прописано сейчас ни в каких приказах министерства или иных нормативных актах, и его проведение, как и дата мероприятия, остаются на усмотрение школы.

"Школы проводят традиционно празднование по завершении учебного года. В основном в этом мероприятии участвуют выпускники 9 классов, которые прощаются со школой и поступают в колледжи. В большинстве такие празднования устраивают для выпускников 11 классов. При этом у 11-классников продолжаются итоговые экзамены, ежегодно 5 экзаменов они сдают для того, чтобы получить аттестат о среднем образовании". Шолпан Каринова

Как отметила Шолпан Каринова, 1 июня – это первый день летних каникул. Каникулы продлятся полных 3 месяца.

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