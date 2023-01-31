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Токаев поручил ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3 в столице до конца года

Токаев поручил ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3 в столице до конца года Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 января на совещании по развитию столицы поручил ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3 до конца 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По его словам, необходимо последовательно развивать инфраструктуру Астаны.

"При сохранении текущих темпов урбанизации население столицы может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году. Город быстро растет, из-за чего многие требования Генерального плана сегодня систематически нарушаются. Поэтому приоритетной задачей является комплексное развитие инженерной инфраструктуры". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Как отметил президент, однако в данном направлении есть определенные проблемы.

"В частности, акимат уже более 10 лет не может ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3. Срок сдачи проекта неоднократно переносился, что привело к его удорожанию на 53 миллиарда тенге. Этот вопрос поднимался в 2019 году, но готовность объекта по-прежнему составляет только 83%". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в результате столица страдает от дефицита теплоэнергии, превышающего 300 гигакалорий.

"Правительство совместно с акиматом должны до конца текущего года обеспечить ввод первой очереди ТЭЦ-3, а также завершить строительство двух газовых котельных". Касым-Жомарт Токаев

Также по словам президента, следует определиться с целесообразностью, сроками и источниками финансирования строительства второй очереди ТЭЦ-3. 

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Астана Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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