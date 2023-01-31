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Президент: Астана утрачивает свой "столичный лоск"

Президент: Астана утрачивает свой "столичный лоск" Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Астаны заявил, что город утрачивает свой "столичный лоск", сообщает Zakon.kz.

По его словам, по вопросу благоустройства столицы "не должно быть мелочей".

"Порядок должен быть везде. Но, к сожалению, город утрачивает свой "столичный лоск". Просевшая брусчатка, ее отсутствие, как и отсутствие освещения – это сегодняшняя печальная реальность. Элементарно вдоль улиц катастрофически не хватает урн для мусора. Отмечается слабая организация работы по уборке снега, а малейший снегопад буквально парализует город".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что в этом месяце Астана на несколько дней фактически превратилась в настоящий каток.

"При этом на благоустройство города было выделено 45 млрд тенге за последние три года. Что касается дворов: они у нас одинаковые, как под копирку. К каждому двору нужен индивидуальный подход".Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что совместно с экспертами по урбанистике, архитекторами, жителями надо создавать лучшие решения.


"К примеру, можно проводить открытые конкурсы на лучшую разработку эскизов дворов и общественных пространств. И эта работа должна быть планомерной, а не как сегодня – акимы районов благоустраивают их по своему усмотрению".Касым-Жомарт Токаев

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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