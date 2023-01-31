Нужно прекратить строить дома без паркингов – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 января на совещании по развитию столицы заявил, что пришло время прекратить строить дома без паркингов. Стало небезопасно отпускать детей на улицу – дворы заставлены машинами, сообщает Zakon.kz.

Президент поручил правительству принять конкретные меры.

"Также в районе Дома министерств не хватает парковочных мест. Люди вынуждены парковать автомобили где придется, в том числе во дворах жилых домов. Это несомненно создает дискомфорт для жителей близлежащих жилых комплексов". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его словам, при этом между Генеральной прокуратурой и зданием банка имеется свободный земельный участок. Альтернативный вариант – территория за зданием Верховного суда.

Также Касым-Жомарт Токаев, поручил правительству совместно с акиматом города рассмотреть возможность строительства многоуровневого крытого автомобильного паркинга и пешеходного моста на одном из этих участков.