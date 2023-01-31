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Президент назвал крайне актуальную проблему для Астаны

Президент назвал крайне актуальную проблему для Астаны Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Астаны заявил, что крайне актуальная проблема для города – высокая инфляция, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что по итогам прошлого года рост цен в Астане достиг 23%.

"Это один из худших показателей по стране. Продукты питания в Астане за год подорожали в среднем на четверть. Акимат перестал формировать запасы в стабфонде и перешел на выдачу льготных займов торговым сетям в рамках "оборотной схемы".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, выделено 14 млрд тенге, что является самым большим показателем среди регионов.

"Очевидно, что принимаемые меры недостаточно эффективны. Годами говорилось о развитии продовольственного пояса вокруг столицы, но эта работа не была выполнена".Касым-Жомарт Токаев

Астана, как отметил президент, производит продуктов питания в 4 раза меньше, чем Алматы, и в 2 раза меньше, чем Шымкент.

"В целом, в разрезе всех регионов город занимает последнее место по этому показателю. За последние 8 лет импорт продовольствия в столицу увеличился в 3 раза. В основном речь идет о продукции, которую можно производить здесь. При этом местные перерабатывающие предприятия загружены только наполовину".Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, ситуация усугубляется нехваткой помещений для хранения овощей.

"Поэтому до 2025 года в городе нужно ввести более 13 тыс. тонн мощностей овощехранилищ. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами Астаны и Акмолинской области следует принять действенные меры по формированию продовольственного пояса вокруг столицы".Касым-Жомарт Токаев

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