Президент назвал крайне актуальную проблему для Астаны

Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Астаны заявил, что крайне актуальная проблема для города – высокая инфляция, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что по итогам прошлого года рост цен в Астане достиг 23%.

"Это один из худших показателей по стране. Продукты питания в Астане за год подорожали в среднем на четверть. Акимат перестал формировать запасы в стабфонде и перешел на выдачу льготных займов торговым сетям в рамках "оборотной схемы". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, выделено 14 млрд тенге, что является самым большим показателем среди регионов.

"Очевидно, что принимаемые меры недостаточно эффективны. Годами говорилось о развитии продовольственного пояса вокруг столицы, но эта работа не была выполнена". Касым-Жомарт Токаев

Астана, как отметил президент, производит продуктов питания в 4 раза меньше, чем Алматы, и в 2 раза меньше, чем Шымкент.

"В целом, в разрезе всех регионов город занимает последнее место по этому показателю. За последние 8 лет импорт продовольствия в столицу увеличился в 3 раза. В основном речь идет о продукции, которую можно производить здесь. При этом местные перерабатывающие предприятия загружены только наполовину". Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, ситуация усугубляется нехваткой помещений для хранения овощей.