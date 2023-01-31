Токаев: Астана должна перейти на новую модель развития

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы заявил, что Астана должна перейти на новую модель развития, трансформироваться в инновационный город будущего, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что в мире интенсивно внедряются новые цифровые подходы к управлению городом, на которые и мы должны обратить внимание.



"Я специально встретился с руководителями компании G42 в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта компания лидирует в развитии искусственного интеллекта. Они готовы представить нам свои достижения в этой области в рамках проекта "Умный город". Касым-Жомарт Токаев

Он поручил акимату совместно с министерством цифрового развития немедленно приступить к этой работе.

"В целом, необходимо привлекать представителей IT-бизнеса и квалифицированных специалистов в этой области. Таким образом, наша столица станет центром Digital nomads региона". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что "мы должны развивать Астану по принципу созидательного, комфортного и чистого города".

"При этом мы стремимся к передовым стандартам Дубая, Сингапура и европейских городов. Нам следует как можно скорее изменить текущее состояние дел. Необходимо модернизировать столицу. В первую очередь нужно актуализировать Стратегию развития города до 2050 года". Касым-Жомарт Токаев

В этом документе, как отметил президент, должны быть определены основные направления комплексного развития города.