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Токаев: Астана должна перейти на новую модель развития

Токаев: Астана должна перейти на новую модель развития Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы заявил, что Астана должна перейти на новую модель развития, трансформироваться в инновационный город будущего, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что в мире интенсивно внедряются новые цифровые подходы к управлению городом, на которые и мы должны обратить внимание.

"Я специально встретился с руководителями компании G42 в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта компания лидирует в развитии искусственного интеллекта. Они готовы представить нам свои достижения в этой области в рамках проекта "Умный город".Касым-Жомарт Токаев

Он поручил акимату совместно с министерством цифрового развития немедленно приступить к этой работе.

"В целом, необходимо привлекать представителей IT-бизнеса и квалифицированных специалистов в этой области. Таким образом, наша столица станет центром Digital nomads региона".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что "мы должны развивать Астану по принципу созидательного, комфортного и чистого города".

"При этом мы стремимся к передовым стандартам Дубая, Сингапура и европейских городов. Нам следует как можно скорее изменить текущее состояние дел. Необходимо модернизировать столицу. В первую очередь нужно актуализировать Стратегию развития города до 2050 года".Касым-Жомарт Токаев

В этом документе, как отметил президент, должны быть определены основные направления комплексного развития города.

"Поручаю акимату Астаны провести общественные слушания и разработать новый Генеральный план столицы. Далее Правительство должно его принять до конца этого года. Администрации Президента необходимо обеспечить контроль за его своевременным и качественным выполнением. Жду от вас конкретных результатов".Касым-Жомарт Токаев

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