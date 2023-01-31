Токаев: Потенциальные инвесторы в Астане выступают в роли просителей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 января на совещании по развитию столицы заявил, что акимат на протяжении десяти лет не может завершить строительство инфраструктуры Индустриального парка № 1, хотя он уже заполнен на 95%, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что этот вопрос поднимался давно, но результата до сих пор нет.

Президент привел пример: завод по производству сухих строительных смесей ТОО "Selena Insulations" на протяжении шести лет не может подключиться к тепловым сетям.

"Более того, с 2017 года акимат не подводит коммуникации к Индустриальному парку № 2. Еще даже нет проектно-сметной документации. Посути, сегодня потенциальные инвесторы выступают в роли просителей, у них опускаются руки, и они уходят. В результате Астана недополучает значительные объемы инвестиций – на город приходится менее 4% иностранных вложений в нашу страну". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его словам, столица должна реализовать свой потенциал как центра притяжения инвестиций. Здесь базируется более 70 посольств и 16 международных организаций. Это открывает большие возможности для привлечения инвестиций, которые почему-то не используются.