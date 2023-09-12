Токаев: Предприниматели не должны выступать в роли "жалобщиков" и "просителей"

В Акорде состоялась встреча Главы государства Касым-Жомарта Токаева с представителями отечественного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

"Проведение таких встреч стало доброй традицией. Это связано с тем, что сфера бизнеса является одной из основ национальной экономики. Государство уделяет большое внимание развитию предпринимательства". Касым-Жомарта Токаев

Он отметил, что сейчас формируется новая экономическая модель Справедливого Казахстана.

"Это общее для всех нас дело, и, прежде всего, очень важный шаг для будущего нашей страны. Наши предприниматели должны активно участвовать в этой работе. Поэтому сегодня нам предстоит обсудить накопившиеся проблемы, определить задачи на будущее". Касым-Жомарта Токаев

Глава государства напомнил, что в Послании он предложил новые подходы к дальнейшему развитию нашей страны.

"Мы должны довести рост экономики до 6-7%. Для этого необходимо оказать максимальную поддержку частной инициативе бизнеса. В этом направлении приняты определенные меры. Однако темпы развития предпринимательства все еще не соответствуют имеющемуся потенциалу. Одним словом, нам нужен качественный прорыв. Прежде всего, нам нужно выстроить совершенно новые отношения между государством и бизнесом". Касым-Жомарта Токаев

По его словам, бизнес-сообщество по своему персональному качеству является перманентной величиной. Меняются акимы, министры, премьер-министры и даже президент поменялся, а предприниматели, особенно те, кто представляет крупный бизнес, те же самые.

"Это говорит о стабильности бизнес-климата в нашей стране, последовательности политики и поддержки государства в отношении предпринимателей. Но сейчас речь идет о заключении нового "общественного договора" государства с бизнесом. Суть этого договора можно выразить следующим образом". Касым-Жомарта Токаев

Он уточнил, что государство создает самые благоприятные условия для развития бизнеса и обеспечивает полную защиту частной собственности.

"В свою очередь, предприниматели добросовестно исполняют взятые на себя обязательства – по уплате налогов и инвестированию в экономику, созданию рабочих мест и комфортных условий труда для своих сотрудников. Любой договор, как вы знаете, зиждется на взаимном доверии". Касым-Жомарта Токаев

Президент сказал, что госаппарат не должен видеть в каждом бизнесмене потенциального нарушителя закона. Такой подход порождает репрессивный по своей сути характер администрирования.

"Государство обязано помогать предпринимателям. Этот момент хочу выделить особо. Именно помогать. Что касается предпринимателей, то они не должны выступать в роли "жалобщиков" и "просителей", а должны стать истинно равноправными партнерами госаппарата. Слабая защита частного капитала, чрезмерное вмешательство государства в экономику, нерыночное ценообразование и избыточное регулирование – это далеко не полный перечень вопросов, волнующих бизнес". Касым-Жомарта Токаев

По его словам, поток жалоб предпринимателей на суды, правоохранительные, налоговые органы и местные власти не уменьшается. В то же время и со стороны бизнеса нередки факты уклонения от налогов, вывода капиталов, мошенничества при получении господдержки. Распространены случаи ущемления прав трудовых коллективов. Все это приводит к тому, что обе стороны всегда подозревают друг друга в худших намерениях"

"Таким образом, наш главный вызов сегодня – обеспечение полного взаимодействия бизнеса и госаппарата. Нужно разорвать этот порочный круг. Конечно же, в вопросе выстраивания доверительных отношений государству нужно сделать первый шаг навстречу. Необходимо не на словах, а на деле следовать принципу "презумпции невиновности" бизнеса. Внедрять его на всех уровнях – от сельского акимата до республиканских структур. Большое значение при этом имеет упрощение администрирования, повышение его прозрачности за счет цифровизации, а также сокращение прямого взаимодействия между чиновником и предпринимателем". Касым-Жомарта Токаев

Нужно шире применять уведомительный порядок разрешений, оптимизировать отчетность, считает президент. Поэтому предстоит перенастроить и законодательство, и служебные процессы в госорганах.