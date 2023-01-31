Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Президент поручил разработать новый генплан Астаны

Президент поручил разработать новый генплан Астаны Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы заявил, что Астана должна развиваться по принципу созидательного, комфортного и чистого города, сообщает Zakon.kz.

При этом, как отметил глава государства, "мы стремимся к передовым стандартам Дубая, Сингапура и европейских городов".

"Нам следует как можно скорее изменить текущее состояние дел. Необходимо модернизировать столицу. В первую очередь, нужно актуализировать Стратегию развития города до 2050 года. В этом документе должны быть определены основные направления комплексного развития города. Поручаю акимату Астаны провести общественные слушания и разработать новый генеральный план столицы".Касым-Жомарт Токаев

Далее, по словам президента, "правительство должно его принять до конца этого года".

"Администрации президента необходимо обеспечить контроль за его своевременным и качественным выполнением. Жду от вас конктреных результатов".Касым-Жомарт Токаев

Читайте также

"Не могли поступить иначе": военные, рискуя жизнью, спасли из пожара жителей Уштобе

Бывший глава МВД Тургумбаев не явился в суд по делу Кудебаева

Президент дал 5 лет, чтобы сделать Астану городом-садом

Динара Халдарова
Астана Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане хотят сключения излишнюю законодательную регламентацию норм в сфере деятельности органов внутренних дел
В Казахстане хотят исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в работе органов внутренних дел
Машина
Автомобиль с печью на дровах в салоне задержали в Алматы
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков зодиака
офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2023 году
В Казахстане призовут на воинскую службу офицеров запаса
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления