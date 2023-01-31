Президент поручил разработать новый генплан Астаны

Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы заявил, что Астана должна развиваться по принципу созидательного, комфортного и чистого города, сообщает Zakon.kz.

При этом, как отметил глава государства, "мы стремимся к передовым стандартам Дубая, Сингапура и европейских городов".



"Нам следует как можно скорее изменить текущее состояние дел. Необходимо модернизировать столицу. В первую очередь, нужно актуализировать Стратегию развития города до 2050 года. В этом документе должны быть определены основные направления комплексного развития города. Поручаю акимату Астаны провести общественные слушания и разработать новый генеральный план столицы". Касым-Жомарт Токаев

Далее, по словам президента, "правительство должно его принять до конца этого года".