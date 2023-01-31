Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Президент дал 5 лет, чтобы сделать Астану городом-садом

Президент поручил сделать Астану городом-садом за 5 лет Фото: pixabay
Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию Астаны, на котором поставил задачи по озеленению города, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, сегодня город нельзя назвать "зеленым". 

"У нас нет единой концепции озеленения города! Каждый акимат района озеленяет "на свой цвет и вкус". О какой системной работе можно говорить, если в городе до сих пор не проведена инвентаризация зеленых насаждений? Не в полной мере используется потенциал питомника Зеленстроя. В результате зеленые насаждения погибают из-за отсутствия должного ухода. Кроме того, при озеленении города используется только 10 % многолетних растений", - сказал Токаев.

Он также отметил, что неэффективное расходование средств на однолетние растения – это недопустимая роскошь.

"Поручаю акимату в течение 3 лет довести посадку многолетних растений до 50 %. Ставлю задачу – столица в течение 5 лет должна стать городом-садом". Касым-Жомарт Токаев

Президент также высказался, что в городе насчитывается 50 стихийных свалок и вопрос их ликвидации не решается. Он поручил акиматам Астаны и Акмолинской области совместно с министерством экологии как можно скорее решить эту проблему.

На совещании президент также поручил изучить опыт Казани при благоустройстве Астаны.

Читайте также

Токаеву жалуются на низкое качество медуслуг в Астане

Токаев: Потенциальные инвесторы в Астане выступают в роли просителей

Токаев: Астана должна перейти на новую модель развития

Ирина Капитанова
Астана Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане хотят сключения излишнюю законодательную регламентацию норм в сфере деятельности органов внутренних дел
В Казахстане хотят исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в работе органов внутренних дел
Машина
Автомобиль с печью на дровах в салоне задержали в Алматы
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков зодиака
офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2023 году
В Казахстане призовут на воинскую службу офицеров запаса
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления