Президент дал 5 лет, чтобы сделать Астану городом-садом

Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию Астаны, на котором поставил задачи по озеленению города, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, сегодня город нельзя назвать "зеленым".

"У нас нет единой концепции озеленения города! Каждый акимат района озеленяет "на свой цвет и вкус". О какой системной работе можно говорить, если в городе до сих пор не проведена инвентаризация зеленых насаждений? Не в полной мере используется потенциал питомника Зеленстроя. В результате зеленые насаждения погибают из-за отсутствия должного ухода. Кроме того, при озеленении города используется только 10 % многолетних растений", - сказал Токаев.

Он также отметил, что неэффективное расходование средств на однолетние растения – это недопустимая роскошь.

"Поручаю акимату в течение 3 лет довести посадку многолетних растений до 50 %. Ставлю задачу – столица в течение 5 лет должна стать городом-садом". Касым-Жомарт Токаев

Президент также высказался, что в городе насчитывается 50 стихийных свалок и вопрос их ликвидации не решается. Он поручил акиматам Астаны и Акмолинской области совместно с министерством экологии как можно скорее решить эту проблему.

На совещании президент также поручил изучить опыт Казани при благоустройстве Астаны.