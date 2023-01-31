Президент дал 5 лет, чтобы сделать Астану городом-садом
По словам главы государства, сегодня город нельзя назвать "зеленым".
"У нас нет единой концепции озеленения города! Каждый акимат района озеленяет "на свой цвет и вкус". О какой системной работе можно говорить, если в городе до сих пор не проведена инвентаризация зеленых насаждений? Не в полной мере используется потенциал питомника Зеленстроя. В результате зеленые насаждения погибают из-за отсутствия должного ухода. Кроме того, при озеленении города используется только 10 % многолетних растений", - сказал Токаев.
Он также отметил, что неэффективное расходование средств на однолетние растения – это недопустимая роскошь.
"Поручаю акимату в течение 3 лет довести посадку многолетних растений до 50 %. Ставлю задачу – столица в течение 5 лет должна стать городом-садом". Касым-Жомарт Токаев
Президент также высказался, что в городе насчитывается 50 стихийных свалок и вопрос их ликвидации не решается. Он поручил акиматам Астаны и Акмолинской области совместно с министерством экологии как можно скорее решить эту проблему.
На совещании президент также поручил изучить опыт Казани при благоустройстве Астаны.