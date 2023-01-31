Холдинг "Байтерек": свыше полутриллиона тенге направлено на поддержу АПК

Первый заместитель председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Нурболат Айдапкелов оценил итоги развития сельского хозяйства в 2022 году, рассказал, какую поддержку холдинг оказал агропромышленному комплексу, а также поделился планами на 2023 год.

- Нурболат Сергалиевич, как вы оцениваете итоги развития сельского хозяйства в 2022 году? Был ли год благоприятным?



- Сельское хозяйство в прошлом году по оперативным статистическим данным выросло более чем на 9%. Это очень хороший показатель, учитывая, что в прошлом году среднегодовые темпы роста были на уровне 3-4%. Рост в отрасли произошел, несмотря на всем известные геополитические события и их последствия.

Существенный вклад в этот рост внесло растениеводство. Так, сбор урожая зерновых и зернобобовых культур вырос на 39% - до 22,8 млн тонн, в том числе пшеницы на 44% - до 17 млн тонн. Урожай масличных вырос почти на 17% - до 2,8 млн тонн, овощей на 4% - до 4,9 млн тонн.

Рост показателей затронул и животноводство. Поголовье КРС выросло на 2,5% - до 8,4 млн голов, овец - на 2,2% - до 19 млн голов, птицы - на 3,8% - до 49,5 млн голов.

Как видно из полученных данных, сельское хозяйство демонстрирует устойчивость к внешним шокам и имеет достаточно крепкий фундамент для дальнейшего поступательного развития.

- Какую поддержку холдинг "Байтерек" оказал агропромышленному комплексу?

- В холдинге целенаправленную поддержку АПК оказывают АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК) и АО "КазАгроФинанс". Основные инструменты поддержки - это кредитование и лизинг.

По итогам года на развитие АПК были направлены рекордные 522,3 млрд тенге, что почти на 13% больше 2021 года. Такой опережающий темп роста объемов финансирования, превышающий динамику развития агросектора, позволяет создать дополнительный импульс для будущего роста в отрасли.

Среди важных событий хочу отметить двукратный рост объемов кредитования весенне-полевых и уборочных работ с 70 до 140 млрд тенге. При этом срок возврата 70 млрд тенге, то есть половина всего объема средств, был перенесен на 2023 год. Это позволило создать благоприятные условия для погашения обязательств заемщикам, а также дало возможность профинансировать сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих посев ранних сельхозкультур, например, озимых.

В июле прошлого года глава государства дал поручение использовать часть средств, поступающих от утилизационного сбора, на льготный лизинг сельхозтехники. Оперативно были приняты необходимые решения, от оператора РОП поступило 30 млрд тенге, дополнительно 10 млрд тенге выделил холдинг "Байтерек" и уже с начала августа АО "КазАгроФинанс" начало принимать заявки на финансирование по данной программе. Всего было закуплено свыше 1 тыс. единиц сельхозтехники.

Также в прошлом году большое внимание было уделено поддержке начинающих предпринимателей и малого бизнеса через программы микрокредитования АКК. Всего за счет бюджетных средств и реинвестирования возвратных средств было выдано около 7,9 тыс. микрокредитов на 45,6 млрд тенге.

Помимо указанных направлений, продолжалась работа по реализации текущих программ кредитования и лизинга. В частности, 2022 год ознаменовался рекордным объемом финансирования по линии кредитных товариществ, было выделено почти 156 млрд тенге, что на 42% больше 2021 года.

АО "КазАгроФинанс" заключило договора финансового лизинга на 6,8 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования на 172,8 млрд тенге, здесь также наблюдается годовой рост на 22%. Кроме того, АО "Фонд развития предпринимательства" в прошедшем году профинансировало закуп 234 единиц сельхозтехники на 10,9 млрд тенге.

В целом надо отметить, что бенефициарами всего роста финансирования стали субъекты МСБ, на долю которых пришлось свыше 96% всех средств.

Также следует упомянуть АО "Банк развития Казахстана" и АО "Qazaqstan Investment Corporation", точечно профинансировавшие в прошлом году три инвестиционных проекта в пищевой промышленности на 13 млрд тенге.

Помимо кредитования и лизинга, поддержка аграрному сектору осуществляется через развитие системы страхования, призванной снизить негативное влияние отраслевых рисков на бизнес. В прошлом году свыше 200 сельхозтоваропроизводителей заключили договора страхования в растениеводстве и животноводстве, по которым АКК просубсидированы страховые премии на сумму 718 млн тенге.

Хочу отметить, что в прошлом году размер субсидируемой части страховой премии был существенно увеличен с 50% до 80% и, кроме того, внедрены новые продукты по страхованию интенсивных яблоневых садов, урожая яблок.

- Какие планы у холдинга на текущий год?

- В первую очередь, конечно, необходимо обеспечить финансированием посевную кампанию. Мы планируем направить на это и на уборочные работы 140 млрд тенге. При этом займы уже выдаются благодаря проведенной в конце прошлого года подготовительной работе по выделению бюджетного кредита. Рассчитываем максимально оперативно обеспечить наших сельхозтоваропроизводителей необходимыми средствами.

В текущем году для поддержки молодых предпринимателей Министерством труда и социальной защиты населения запускается новая программа микрокредитования. Планируется, что по данной программе АКК выступит поверенным агентом и будет принимать заявки. Займы будут выдаваться по льготной ставке 2,5% годовых на срок до пяти лет, а по животноводству - до семи лет. При этом предусмотрен льготный период до 1/3 срока кредита.

Также нами прорабатывается вопрос привлечения бюджетных средств для льготного кредитования проектов и лизинга сельхозтехники. Это позволит дополнить собственные и привлеченные средства АКК, АО "КазАгроФинанс" и обеспечить необходимым финансированием государственные задачи развития АПК.

В прошлом году мы успешно запустили онлайн-системы приема заявок на микрокредитование и лизинг сельхозтехники. В этом году работа в данном направлении будет продолжена, будем автоматизировать и совершенствовать наши бизнес-процессы, IT-системы, чтобы клиенты могли получить все преимущества, которые дает цифровизация.