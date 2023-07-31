АО "НУХ "Байтерек": доступные кредиты, поддержка бизнеса и развитие АПК

Первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Нурболат Айдапкелов дал интервью по итогам финансирования АПК за первое полугодие 2023 года.

– Нурболат Сергалиевич, расскажите об основных итогах финансирования АПК за прошедшее полугодие.



– Входящие в наш холдинг АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК) и АО "КазАгроФинанс" (КАФ) направили за 6 месяцев 2023 года на финансирование АПК средства в размере 364,5 млрд тенге, что на 51% больше первой половины 2022 года (241,4 млрд тенге).

Что касается основных направлений, то на финансирование весенне-полевых и уборочных работ направлено 140 млрд тенге. Кредиты получили 3,8 тыс. сельхозтоваропроизводителей (СХТП) при плане 2400 СХТП, в том числе свыше 1,4 тыс. новых СХТП (план 240 СХТП). За счет этих средств осуществлен посев на 3,5 млн. га сельхозземель, что на 75% выше планового индикатива в 2 млн. га.

Кроме того, большую поддержку получили кредитные товарищества. 3,4 тыс. участников КТ получили финансирование на 126 млрд тенге. Это значительный прирост. Для сравнения, за первые 6 месяцев прошлого года кредиты получили только 2,7 тыс. участников КТ на 79 млрд тенге.

Другая важная задача – это обновление сельхозтехники. За полгода КАФ профинансировал покупку в лизинг 3777 ед. сельхозтехники на 90,6 млрд тенге. Здесь также наблюдается значительный рост объемов финансирования на 43%, если сравнить с первым полугодием прошлого года.

В целом наблюдается положительная динамика по всем основным направлениям работы наших компаний в сфере АПК. Это при том, что, я напомню, прошлый год был рекордным за всю историю по объему кредитования агросектора, свыше 522 млрд. тенге было направлено на поддержку наших фермеров.

– А какую поддержку вы оказываете малому бизнесу?

– Для начала нужно отметить, что 97% всех средств получили предприниматели, относящиеся к категории субъектов малого и среднего бизнеса. Усредненный портрет нашего заемщика – это небольшое крестьянское хозяйство, часто семейного типа. Из 10,6 тыс. заемщиков, получивших кредиты в нынешнем году, 9,2 тыс. – это КХ/ФХ и ИП. Средний размер кредита для таких заемщиков составил 17 млн. тенге.

Специально для малого бизнеса в АКК действует программа микрокредитования "Iскер", позволяющая получить микрокредит по ставке 6% годовых. За полгода выдано свыше 3,1 тыс. микрокредитов на 16,5 млрд тенге. В прошлом году за первые 6 месяцев был выдан только 861 микрокредит на 5,6 млрд. тенге.

Здесь надо отметить, что микрокредиты предоставляются не только на ведение сельского хозяйства, хотя основные заявки, конечно, поступают именно на это. Цель программы заключается в поддержке занятости и развитии предпринимательства, преимущественно, в сельской местности и малых городах. Поэтому много микрокредитов берут на занятие такими видами малого бизнеса, как открытие магазинов, СТО, парикмахерских, кафе и так далее. Чем больше разных видов бизнеса на селе будет поддерживаться, создаваться рабочие места, тем в целом лучше будут развиваться сельские территории.

– Какие новые программы кредитования запущены в текущем году?

– В 2023 году начата реализация программы поддержки молодежного предпринимательства, где АКК выступает в качестве поверенного агента. Программа ориентирована на молодых предпринимателей в возрасте от 21 до 35 лет и позволяет получить льготный микрокредит до 5 млн тенге по ставке 2,5% годовых. Это беспрецедентно выгодные условия, хорошая поддержка для молодых, впервые начинающих свой путь предпринимателей.

В качестве поверенного агента АКК осуществляет прием заявок, оценивает бизнес-проекты, обслуживает займы. Решение о выдаче кредита принимается конкурсными комиссиями при акиматах. На 1 июля т.г. АКК рассмотрены на соответствие требованиям программы и направлены на рассмотрение конкурсных комиссий свыше 3,2 тыс. заявок на 14,7 млрд. тенге.

– В сельском хозяйстве, как известно, наблюдается высокий уровень износа сельхозтехники. Будут ли предприниматься дополнительные меры в этом направлении?

– Вы правильно отметили проблематику. Средний износ машинно-тракторного парка составляет порядка 80%. Темпы уровня обновления сельхозтехники ежегодно растут и в 2022 году превысили 4%. Но, чтобы быть конкурентоспособными, нам необходимо стремиться к мировым стандартам обновления в 8-10% ежегодно.

Для этого в текущем году КАФ за счет собственных и бюджетных средств запущены программы льготного лизинга сельхозтехники и оборудования "Свои корма", "Сделано в Казахстане" и "Жасыл өнім". По этим программам технику можно приобрести по ставке 6% годовых, сроком лизинга до 10 лет и авансовым платежом от 15%. Также продолжает действовать запущенная в прошлом году программа "Льготный лизинг" со ставкой 6% годовых.

Запуская льготные программ лизинга, мы планировали направить на их реализацию в 2023 году порядка 57,1 млрд тенге. Однако привлекательные условия программ обусловили значительный спрос со стороны фермеров, поэтому сейчас мы прорабатываем вопрос дополнительного привлечения 20 млрд тенге для финансирования льготного лизинга.

По этим программам хотелось бы отметить такой момент. Ставка 6% фиксируется сразу в договоре финансового лизинга. Это позволяет не прибегать к субсидированию ставок, как по другим программам, финансируемым за счет дорогих заемных средств. Таким образом, мы, решая задачу по обеспечению фермеров современной техникой, одновременно способствуем экономии бюджетных средств.