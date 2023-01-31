Как получить возмещение по депозиту в ликвидируемом банке, если пропущены сроки

В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) рассказали, как по "уважительным причинам" получить возмещение по депозиту в ликвидируемом банке, сообщает Zakon.kz.

Там пояснили, что есть немало примеров, когда вкладчики ликвидируемых казахстанских банков по той или иной причине пропускали срок выплаты гарантируемой суммы. В такой ситуации истечение законодательных сроков влечет прекращение обязательств КФГД перед вкладчиками, но есть исключения, обуславливаемые уважительными причинами.

Какие бывают уважительные причины, и на что необходимо обратить внимание при обращении за выплатой? Разберем на примерах.

Уважительные причины – это обстоятельства, препятствовавшие вкладчику обратиться за выплатой гарантийного возмещения в общем порядке в течение всего периода выплат – 1 год с даты начала выплаты. В Законе о гарантировании депозитов перечислен исчерпывающий перечень уважительных причин:

поступление на воинскую службу;

нахождение за пределами Республики Казахстан;

оформление принятия наследства и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства;

нахождение в местах лишения свободы;

иные обстоятельства, установленные судом.

Наличие любой из названной уважительной причины, подтвержденной документально, позволяет вкладчику обратиться в КФГД с заявлением о выплате гарантийного возмещения после истечения срока выплаты (1 год с даты начала выплаты).

Воинская служба

К примеру, выплаты гарантийного возмещения происходили с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года. В это время вкладчик был призван на воинскую службу сроком на один год с 1 октября 2021 года. Отслужив, он обратился в КФГД за выплатой в ноябре 2022 года, когда срок выплат истек. В качестве документа, подтверждающего уважительную причину, вкладчик предоставил военный билет, который отражает срок службы с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года.

Вывод: в указанном случае КФГД будет вынужден отказать вкладчику в выплате возмещения, поскольку вкладчик мог обратиться за получением своих средств до призыва, а именно в период с 1 августа (т.е. с даты начала выплат) до 1 октября 2021 года (когда он был призван на воинскую службу). При этом следует отметить, что вкладчик вправе предоставить доказательства в виде решения суда, которым установлены обстоятельства, препятствующие его обращению в дни до призыва на воинскую службу.

Отъезд за границу

Вкладчик пропустил срок выплаты гарантийного возмещения (с 1 июня 2021 года по 1 июня 2022 года) по причине нахождения за пределами Казахстана. Покинув страну 15 апреля 2021 года ( до начала выплат), он вернулся в Казахстан 15 августа 2022 года (после окончания выплат). По возвращении человек сразу же обратился в КФГД со своим паспортом, содержащим отметку о пересечении границы Казахстана в указанные даты.

В данном случае решение КФГД будет в пользу вкладчика, поскольку факт нахождения за границей в течение всего срока выплаты подтверждается предоставленным паспортом.

Причины, связанные с наследством

Срок выплаты гарантийного возмещения может быть пропущен при приобретении наследства и по другим основаниям, связанным с ним. Заявителями - получателями выплаты при таком обстоятельстве будут наследники вкладчика, которые оформляли наследство в период срока выплаты либо у них имелись иные причины, так или иначе связанные с открытием и приобретением наследства, которые препятствовали им обратиться за гарантийным возмещением в период срока его выплаты.

В КФГД отметили, что рассматривают каждый случай индивидуально, так как оформление наследства - зачастую сложная и длительная процедура, которая также может быть сопровождена судебными процессами.

В качестве одного из документов, подтверждающих невозможность обращения за выплатой гарантийного возмещения, наследник должен предоставить свидетельство о праве на наследство (по закону или завещанию), выданное нотариусом.

Если право наследника на наследуемое имущество налицо, КФГД обращает внимание на вид наследуемого имущества (деньги, размещенные в банке), размеры долей в наследуемом имуществе, а также на даты открытия наследства и выдачи свидетельства нотариусом. Все это позволяет КФГД принять решение о выплате возмещения (при отсутствии замечаний к представленным документам).

При этом, даже в случае первоначального отказа в выплате, за наследником сохраняется право предоставить дополнительные подтверждающие документы в КФГД, количество обращений не ограничено.

Рассмотрим пример, связанный с наследством:

Срок выплаты гарантийного возмещения, к примеру, определен с 10 октября 2021 года по 10 октября 2022 года, вкладчик умер 9 октября 2021 года (т.е. до начала выплат). В связи с установлением в судебном порядке факта родственных связей наследника с вкладчиком, принятие наследства (выдача свидетельства) произошло - 5 декабря 2022 года (т.е. по истечении срока выплат).

Таким образом, налицо непрерывность события, связанного с открытием и принятием наследства в период срока выплаты, которое признается уважительной. В таком случае КФГД выплатит наследникам гарантийное возмещение.

Нахождение в местах лишения свободы

Еще одним основанием для получения выплаты по истечении срока является нахождение вкладчика в местах лишения свободы. В этом случае объективно вкладчик не мог обратиться за выплатой в связи с нахождением в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

После отбытия наказания, освобождении от него или изменения вида наказания вкладчик вправе обратиться за выплатой гарантийного возмещения в КФГД, предъявив соответствующие документы. Таким образом, обстоятельством, признаваемым уважительной причиной будет являться непрерывное нахождение вкладчика в местах лишения свободы в период всего срока выплат.

Иные обстоятельства, установленные судом

Обособленным основанием для обращения по истечении годичного срока являются иные обстоятельства, установленные судом. Данная уважительная причина является уникальной, поскольку позволяет вкладчикам установить любое обстоятельство, препятствовавшее подаче заявления на выплату гарантийного возмещения в период срока выплат.

Для этого вкладчику первоначально необходимо обратиться в суд с требованием установить, что тот или иной факт препятствовал обращению за выплатой гарантийного возмещения в течение 1 года с даты начала выплаты.

Если судебное решение по такому требованию будет содержать вывод о наличии у вкладчика уважительной причины, которое имело место на протяжении всего срока выплаты, КФГД осуществит выплату.

Таким образом, наличие уважительных причин объединяет одно важное требование - это беспрерывность обстоятельства, препятствовавшего обращению вкладчику за гарантийным возмещением в течение всего срока выплат. То есть, уважительная причина должна возникнуть не позднее даты начала выплаты, а дата завершения уважительной причины не должна быть раньше даты завершения срока выплаты.

Какие документы нужно предоставить

Подтверждающие документы нужно предоставить в каждом конкретном случае:

Фото: КФГД

Как подать заявление

Заявления на выплату гарантийного возмещения по уважительной причине подаются в фонд по установленной форме, которая размещена на официальном сайте КФГД. Ознакомиться и скачать форму можно здесь.

По усмотрению вкладчика или его представителя подать заявление с документами можно как нарочно, по адресам:

г. Алматы, ул. Сатпаева, 30/8, 4 этаж;

г. Астана, ул. Габдуллина 18, офис №5, так и посредством почтовой связи:

г. Алматы, 050057, ул. Сатпаева 30/8, 4 этаж.

В последнем случае подпись на заявлении должна быть нотариально удостоверена.

В КФГД подчеркнули, что заявление на выплату гарантийного возмещения по уважительной причине может быть подано до окончательной ликвидации банка либо до наступления права на получение пенсионных выплат за счет добровольных пенсионных взносов и рассматривается фондом не позднее пяти рабочих дней со дня подачи заявления и предоставления всех подтверждающих документов.



