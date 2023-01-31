Ситуация в Украине: Франция поставит Киеву 12 артиллерийских установок, Лукашенко поблагодарил США за санкции
Фото: uk.wikipedia.org
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о том, что Париж планирует поставить Киеву еще 12 артиллерийских установок CAESAR, сообщает Zakon.kz.
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