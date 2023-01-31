Ситуация в Украине: Франция поставит Киеву 12 артиллерийских установок, Лукашенко поблагодарил США за санкции

Фото: uk.wikipedia.org

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о том, что Париж планирует поставить Киеву еще 12 артиллерийских установок CAESAR, сообщает Zakon.kz.

США отправили на Украину первую партию БМП Bradley, объявили в Пентагоне.

Генсек НАТО Столтенберг не убедил Южную Корею предоставить Украине летальное оружие. Президент Юн Сук Ель напомнил, что, согласно действующему законодательству, его страна не может оказывать военную помощь сторонам вооруженного конфликта.

Эммануэль Макрон не исключает, что Франция может предоставить Украине истребители, сообщает BFM TV.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать новый международный многосторонний формат для урегулирования ситуации в Украине.

Спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал взрывы на военно-промышленных объектах в Иране и упомянул при этом то, что Иран поддерживал агрессию на территории Украины: "Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах. Но, как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь".

Россия собирается ответить на санкции принятием правил использования интеллектуальной собственности Запада без лицензии, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В Курскую область в ближайшее время прибудет дополнительный контингент военнослужащих российской армии, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В Ханты-Мансийском округе России мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы по статье "Теракт" за поджог военкомата, пишет РИА Новости.

В Минобороны РФ утверждают, что Благодатное в Донецкой области перешло под контроль российской армии.

Певец Олег Газманов опроверг информацию о получении 17 млн рублей от государства на создание базы патриотических песен в России.

Международная федерация журналистов инициировала исключение из своего состава Союза журналистов России, сообщил Reuters.

Главная задача в деле поддержки Украины – проявить упорство и стойкость, заявил во вторник глава МИД Чехии Ян Липавский после встречи со своим словацким коллегой Растиславом Качером в городе Пезинок (на западе Словакии).

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время торжественной передачи белорусской техники руководству Зимбабве поблагодарил США и весь коллективный Запад за санкции.

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