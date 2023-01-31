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Ситуация в Украине: Франция поставит Киеву 12 артиллерийских установок, Лукашенко поблагодарил США за санкции

военная техника Фото: uk.wikipedia.org
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о том, что Париж планирует поставить Киеву еще 12 артиллерийских установок CAESAR, сообщает Zakon.kz.
  • США отправили на Украину первую партию БМП Bradley, объявили в Пентагоне.
  • Генсек НАТО Столтенберг не убедил Южную Корею предоставить Украине летальное оружие. Президент Юн Сук Ель напомнил, что, согласно действующему законодательству, его страна не может оказывать военную помощь сторонам вооруженного конфликта.
  • Эммануэль Макрон не исключает, что Франция может предоставить Украине истребители, сообщает BFM TV.
  • Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать новый международный многосторонний формат для урегулирования ситуации в Украине.
  • Спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал взрывы на военно-промышленных объектах в Иране и упомянул при этом то, что Иран поддерживал агрессию на территории Украины: "Нам неизвестна причина взрывов на иранских объектах. Но, как говорит персидская народная мудрость: не делай другому зла, и себе не навредишь".
  • Россия собирается ответить на санкции принятием правил использования интеллектуальной собственности Запада без лицензии, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
  • В Курскую область в ближайшее время прибудет дополнительный контингент военнослужащих российской армии, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
  • В Ханты-Мансийском округе России мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы по статье "Теракт" за поджог военкомата, пишет РИА Новости.
  • В Минобороны РФ утверждают, что Благодатное в Донецкой области перешло под контроль российской армии.
  • Певец Олег Газманов опроверг информацию о получении 17 млн рублей от государства на создание базы патриотических песен в России.
  • Международная федерация журналистов инициировала исключение из своего состава Союза журналистов России, сообщил Reuters.
  • Главная задача в деле поддержки Украины – проявить упорство и стойкость, заявил во вторник глава МИД Чехии Ян Липавский после встречи со своим словацким коллегой Растиславом Качером в городе Пезинок (на западе Словакии).
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко во время торжественной передачи белорусской техники руководству Зимбабве поблагодарил США и весь коллективный Запад за санкции.

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