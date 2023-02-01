Венгрию признали самой коррумпированной страной ЕС

Частная международная организация Transparency International опубликовала отчет, согласно которому Венгрию признали самой коррумпированной страной Евросоюза, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bloomberg, страна опустилась на 4 позиции и заняла 77 место в глобальном рейтинге по коррупции, состоящем из 180 стран. Отмечается, что страна опустилась на пять позиций ниже Болгарии и теперь находится на одном уровне с Буркина-Фасо. Согласно рейтингу, чем ниже строчка, занимаемая страной, тем более серьезна в ней ситуация с коррупцией.

Согласно материалу, правительство Венгрии, создавшее в 2022 году независимый орган, который борется со взяточничеством в стране, на официальном уровне отклонило отчет Transparency International, назвав его "политически предвзятым".

Transparency International измеряет уровень восприятия коррупции в госсекторе различных стран. Его первый выпуск вышел в 1995 году, уже более четверти века он является самой авторитетной публичной оценкой уровня коррупции.

Отметим, что рейтинг Казахстана, согласно индексу восприятия коррупции, находится на одном уровне с Турцией, Сербией, Таиландом, Перу, Шри-Ланкой, Албанией, Эквадором и Панамой.