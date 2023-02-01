Британцы собираются на забастовки с требованиями о повышении зарплат
По информации The Guardian, в стачках будут принимать участие школьные учителя Англии, Уэльса и нескольких регионов Шотландии, университетские преподаватели, госслужащие, музейные работники, водители автобусов и машинисты поездов.
Ожидается, что из-за стачки в Англии будет отменена большая часть поездов, а в аэропортах возникнут длинные очереди. До 4,5 млн британских учащихся будут вынуждены пропустить занятия в школах.
А уже 6 февраля, как пишет издание, ожидается забастовка медработников. В ней будут одновременно принимать участие медсестры и сотрудники служб скорой помощи, до этого, как правило, проводившие стачки в разные дни.
Как отмечается, бастующие требуют улучшения условий труда и повышения зарплат в соответствии с уровнем инфляции, который, согласно последним данным, достиг рекордного показателя в 10,5%.
Ранее сообщалось, что во Франции идут крупные протесты против пенсионной реформы. 87 тыс. человек вышли на улицы городов. Кроме Парижа крупные акции прошли также в Лионе, Ренне, Руане, Марселе, Нанте и Монпелье.
Все дело в том, что премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.