Британцы собираются на забастовки с требованиями о повышении зарплат

Масштабную акцию несогласных проедет профсоюз работников образования Великобритании. Согласно предварительным данным, бастовать 1 февраля выйдут 500 тысяч британцев, сообщает Zakon.kz

По информации The Guardian, в стачках будут принимать участие школьные учителя Англии, Уэльса и нескольких регионов Шотландии, университетские преподаватели, госслужащие, музейные работники, водители автобусов и машинисты поездов.

Ожидается, что из-за стачки в Англии будет отменена большая часть поездов, а в аэропортах возникнут длинные очереди. До 4,5 млн британских учащихся будут вынуждены пропустить занятия в школах.

А уже 6 февраля, как пишет издание, ожидается забастовка медработников. В ней будут одновременно принимать участие медсестры и сотрудники служб скорой помощи, до этого, как правило, проводившие стачки в разные дни.

Как отмечается, бастующие требуют улучшения условий труда и повышения зарплат в соответствии с уровнем инфляции, который, согласно последним данным, достиг рекордного показателя в 10,5%.

Ранее сообщалось, что во Франции идут крупные протесты против пенсионной реформы. 87 тыс. человек вышли на улицы городов. Кроме Парижа крупные акции прошли также в Лионе, Ренне, Руане, Марселе, Нанте и Монпелье.