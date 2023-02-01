Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Париж опять в огне: протесты против пенсионной реформы не прекращаются

Париж опять в огне: протесты против пенсионной реформы не прекращаются Фото: Twitter.com/le_Parisien
Французы выступают против пенсионной реформы в стране и протестующих становится все больше и больше. Местные СМИ заявляют уже о 87 тыс. человек бунтовщиков, передает Zakon.kz

Газета Le Parisien со ссылкой на префектуру полиции сообщает о таких цифрах и о том, что  в целом на 31 января на территории Франции в протестах приняли участие 2,8 млн человек, а 19 января - 2 млн.

Крупные акции прошли также в Лионе, Ренне, Руане, Марселе, Нанте и Монпелье.

Полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом.

Ранее сообщали, что в столице задержаны 23 человека.

Также сообщалось, что во вторник во Франции проходит вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, по всей стране было организовано более 200 акций протестов.

Все дело в том, что премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.

Елена Вебер
Париж
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане хотят сключения излишнюю законодательную регламентацию норм в сфере деятельности органов внутренних дел
В Казахстане хотят исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в работе органов внутренних дел
Машина
Автомобиль с печью на дровах в салоне задержали в Алматы
утверждены максимальные ставки по депозитам на март 2023 года
В Казахстане утвердили предельные ставки вознаграждения по тенговым депозитам на март
офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2023 году
В Казахстане призовут на воинскую службу офицеров запаса
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления