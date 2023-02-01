Париж опять в огне: протесты против пенсионной реформы не прекращаются
Газета Le Parisien со ссылкой на префектуру полиции сообщает о таких цифрах и о том, что в целом на 31 января на территории Франции в протестах приняли участие 2,8 млн человек, а 19 января - 2 млн.
Крупные акции прошли также в Лионе, Ренне, Руане, Марселе, Нанте и Монпелье.
Полиция разгоняет протестующих слезоточивым газом.
Ранее сообщали, что в столице задержаны 23 человека.
Также сообщалось, что во вторник во Франции проходит вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, по всей стране было организовано более 200 акций протестов.
Все дело в том, что премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.