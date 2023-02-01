Париж опять в огне: протесты против пенсионной реформы не прекращаются

Газета Le Parisien со ссылкой на префектуру полиции сообщает о таких цифрах и о том, что в целом на 31 января на территории Франции в протестах приняли участие 2,8 млн человек, а 19 января - 2 млн.

Крупные акции прошли также в Лионе, Ренне, Руане, Марселе, Нанте и Монпелье.