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Велокоманда "Астана" добилась дебютного призового места в новом сезоне

Велоспорт Астана Приз Фото: Twitter/astanaqazteam
В эти дни проходит многодневная велогонка "Тур Саудовской Аравии" с участием гонщиков Astana Qazaqstan Team. На втором этапе данной гонки в тройке призеров оказался голландский спринтер "Астаны" Кейс Бол, что стало первым успехом казахстанского коллектива в сезоне, сообщает Zakon.kz.

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Второй этап протяженностью 184 километра прошел между населенными пунктами Winter Park и Shalal Sijlyat Rocks. Первым финишную черту на дистанции пересек итальянец Джонатан Милан, за ним приехали представители Нидерландов Дилан Груневеген и Кейс Бол.

По итогам двух этапов Кейс Бол располагается на 4-й строчке генеральной классификации, он уступает всего лишь 12 секунд лидеру гонки – Дилану Груневегену. 

"Тур Саудовской Аравии-2023" завершится 3 февраля. 

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Куандык Шынасилов
Astana Qazaqstan Team
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