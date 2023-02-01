Казахстанские хоккеистки одержали четвертую победу подряд на ЧМ-2023

На Чемпионате мира по хоккею в Софии (Болгария) в подгруппе B второго дивизиона юниорская сборная Казахстана с крупным счетом 8:0 переиграла команду Эстонии, сообщает Zakon.kz.

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Этот успех стал для молодых казахстанских хоккеисток четвертой кряду на болгарском льду. До этого на групповой стадии сборная Казахстана была сильнее представителей Бельгии – 5:3, Новой Зеландии – 7:1 и Болгарии – 8:1.

После четвертого тура казахстанская команда занимает первое место в турнирной таблице подгруппы В, в ее активе 12 очков. В заключительном матче групповой стадии у сборной Казахстана запланирована встреча с хоккеистками Исландии. В этом поединке казахстанкам достаточно сыграть вничью, чтобы пройти в первый дивизион мирового первенства.

Игра пройдет 1 февраля.