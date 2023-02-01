Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Казахстана на 1 февраля

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 1 февраля 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 460,51 тенге, евро – 498,69 тенге, рубля – 6,53 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 463 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 502 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,38 тенге, продажи – 6,45 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 459 тенге, продажи – 462,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 499,5 тенге, продажи – 504 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,25 тенге, продажи – 6,5 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 462,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 503 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,35 тенге, продажи – 6,5 тенге.

Читайте также

Нацбанк в январе купил 120 млн долларов для ЕНПФ

Цены на медь растут на фоне стабилизации экономики Китая

Как получить возмещение по депозиту в ликвидируемом банке, если пропущены сроки

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане хотят сключения излишнюю законодательную регламентацию норм в сфере деятельности органов внутренних дел
В Казахстане хотят исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в работе органов внутренних дел
Во многих городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
Во многих городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
полиция
В Алматы оцепили частный дом – предположительно из-за убийства и самоубийства
Начало февраля не обойдется без магнитной бури, которая накроет всю Землю
Начало февраля не обойдется без магнитной бури, которая накроет всю Землю
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления