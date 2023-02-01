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Всемирный банк назначил нового постоянного представителя в Казахстане

представитель Фото: Всемирный банк
Андрей Михнев назначен новым постоянным представителем Всемирного банка в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Михнев будет вести политический диалог Всемирного банка с правительством Казахстана, государственными органами, гражданским обществом, частным сектором и другими партнерами, а также управлять страновой командой Всемирного банка в Астане. 

Также он будет курировать реализацию рамочной программы партнерства между группой Всемирного банка и Казахстаном на 2020–2025 годы.

Михнев – гражданин Украины, имеет докторскую степень в области международной экономики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Имеет более чем 20-летний опыт реализации экономической политики и управления проектами. Он обладает глубокими знаниями о деятельности Всемирного банка и имеет опыт разработки и руководства широким спектром проектов.

Ранее возглавлял страновой офис Всемирного банка в Монголии. До этого руководил программами на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива, уделяя особое внимание повышению конкурентоспособности и развитию частного сектора.
Андрей Михнев также обладает опытом продвижения экономических реформ во многих странах Латинской Америки, Африки к югу от Сахары, Южной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, Европы и Центральной Азии.

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