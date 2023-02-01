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Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в феврале

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в феврале Фото: Zakon.kz
Прогноз погоды по Казахстану на последний зимний месяц – февраль 2023 года –предоставили синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в первой декаде февраля жителей южной половины республики ожидает теплая и осадочная погода. Частые выходы южных циклонов обусловят выпадение интенсивных осадков, в горных районах юга и юго-востока Казахстана ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

Температура воздуха повысится ночью до -2+5°С, днем – до +5+12°С. В конце декады вновь похолодает ночью до -3-15°С, днем – до 0+8°С.

Согласно прогнозу, на западные регионы страны будут оказывать влияние атмосферные фронты, связанные с северо-западным циклоном: в течение первой декады жителей западных регионов ожидает неустойчивый характер погоды со смешанными осадками в виде дождя и мокрого снега, порывистым ветром.

Дневной фон температуры прогнозируется в пределах -3+5°С.

"На остальной территории Казахстана в первой половине первой декады с влиянием Сибирского антициклона сохранится морозная, преимущественно без осадков погода. Во второй половине периода Сибирский антициклон будет разрушаться, на северо-запад республики будет смещаться циклон из районов Средиземного моря. С обострением атмосферных фронтов в северной половине ожидается снег с метелью, усиление ветра до 15-25 м/с".РГП "Казгидромет"

По данным синоптиков, температура воздуха повысится:

  • на севере страны ночью от -20-28°С до -15-20°С, днем – от -8-18°С до -5-10°С;
  • в центральных регионах температура воздуха будет колебаться ночью от -13-28°С до -7-15°С, днем – от -7-12°С до -1-7 °С;
  • на востоке страны преобладающий фон температуры воздуха прогнозируется ночью в пределах -15-28°С, днем -5-15°С.
"Средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1° – в Восточно-Казахстанкой, на большей части Абайской, в северо-восточной половине Павлодарской, на юго-востоке Мангистауской, на крайнем юге Актюбинской, в южной половине Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей и в юго-восточной половине Жетысуской области".РГП "Казгидромет"

Согласно прогнозу, в феврале количество осадков прогнозируется в пределах нормы на большей части республики, больше нормы – в Туркестанской, Жамбылской, на большей части Кызылординской, Алматинской, в юго-восточной половине Восточно-Казахстанской, на крайнем юго-востоке Абайской области и в юго-восточной половине Жетысуской области.

"Во второй и третьей декадах февраля по республике прогнозируется неустойчивый характер погоды: на большей части страны – преимущественно снег с метелями, на юге республики – осадки (дождь, мокрый снег), туман, гололед".РГП "Казгидромет"

Синоптики рассказали, что ожидается колебание температуры воздуха:

  • в западных регионах страны ночью от -15-25°С до -7-15°С, днем – от -5-10°С до -5+5°С;
  • в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от -20-30°С до -10-15°С, днем – от -10-15°С до -2-7°С;
  • на юге, юго-востоке страны ночью от -10-18°С до 0,-5°С, днем – от 0,-5°С до +3+10°С.

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