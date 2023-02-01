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Как в Казахстане выросли цены на продукты в январе

как выросла инфляция в Казахстане в январе Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, индекс потребительских цен в январе 2023 года составил 1,1%. За месяц цены на продовольственные товары повысились на 1,4%, непродовольственные – на 0,9%, платные услуги – на 0,7%.

Больше всего цены выросли на овощи: в январе огурцы подорожали на 22,4%, лук репчатый – на 16,7%, помидоры – на 8,8%, перец сладкий – на 6,5%.

Кроме того, повышение цен отмечено на рис – на 2,9%, крупу манную, рыбу охлажденную – по 1,8%, хлеб ржано-пшеничный, яйца – по 1,7%, крупу овсяную, свинину, кефир – по 1,6%, грудки кур, молоко питьевое, сыры рассольные, фрукты, воду питьевую – по 1,4% каждый.

Вместе с тем сахар-песок подешевел на 1,9%.

Среди непродовольственных товаров наибольший рост цен в январе наблюдался на моющие и чистящие средства.

Так, по сравнению с прошлым месяцем стиральный порошок повысился на 3,9%, отбеливатель – на 3,5%, средства для мытья посуды – на 3%, мыло хозяйственное – на 2,7%.

Зафиксировано снижение цен на бытовую технику: на пылесос – на 1,6%, микроволновую печь – на 1,3%, кухонную плиту – на 1,1%.

Платные услуги за прошедший месяц подорожали на 0,7%. Так, повышение цен отмечено на услуги нотариуса – на 12,6%, лечение в дневном стационаре – на 5,2%, ритуальные услуги – на 4,7%, стоматологические услуги – на 2,5%.

По коммунальным услугам наблюдается повышение тарифов на вывоз мусора – на 2,8%, оплату за содержание жилища – на 1%, центральное отопление – на 0,8%, а снижение тарифа – на водоотведение на 0,2%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Актюбинской области – на 1,7% (выше среднереспубликанского уровня на 0,6%), самая низкая – на 0,7% – в Алматинской области.

При этом больше всего продовольственные товары подорожали в Астане и Шымкенте – по 2,2%, непродовольственные – в области Абай и Северо-Казахстанской области – по 1,4%, платные услуги – в Актюбинской области – на 2,8%.   

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Лариса Черненко
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