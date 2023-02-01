В Казахстане с апреля будут вести учет ставок казахстанцев в букмекерских конторах и тотализаторах
Согласно правилам букмекерские конторы и тотализаторы будут принимать ставки на пари (в т.ч. электронные) по каждому участнику пари через соответствующую кассу букмекерской конторы или тотализатора, подключенную к центру учета ставок.
Букмекерские конторы и тотализаторы посредством аппаратно-программных комплексов, подключенных посредством сетей связи к центру учета ставок:
- ведут в онлайн-режиме учет всех принятых ставок по каждому участнику пари с указанием способа оплаты ставки (наличным или безналичным способом, в том числе электронных денег);
- определяют участников пари, которым подлежит выплатить определенные суммы выигрышей;
- ведут учет сумм выигрышей, подлежащих выплате и выплаченных, по каждому участнику пари, которому начисляется и выплачивается выигрыш с указанием сведений ИИН, реквизитов документов, удостоверяющих личность, датой начисления и выплаты выигрыша.
Указывается, что учет информации осуществляется с целью передачи в налоговые органы и уполномоченный орган по финансовому мониторингу.
При этом уполномоченный орган обеспечивает соблюдение требований законодательства по защите и нераспространению персональных данных, неразглашению коммерческой, налоговой и иной охраняемой законами тайны, в том числе:
- недопущение распространения персональных данных участников пари;
- предотвращение несанкционированного доступа к персональным данным участников пари;
- своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным, если такой несанкционированный доступ не удалось предотвратить;
- при обнаружении фактов несанкционированного доступа к персональным данным незамедлительно обращается в правоохранительные органы с целью привлечения виновных лиц к установленной законодательством РК ответственности.
Приказ вводится в действие со 2 апреля 2023 года.