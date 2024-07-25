В Казахстане будут выявлять иностранные букмекерские конторы и тотализаторы

Министерство туризма и спорта подготовило изменения в Правила осуществления систематического сбора информации и анализа содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавили, что систематический сбор информации также будет осуществляться за иностранными букмекерскими конторами и тотализаторами, не имеющими лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Казахстане.

Также в правила добавлены понятия:

"организатор игорного бизнеса" – юридическое лицо, осуществляющее организацию и проведение азартных игр или пари в соответствии с требованиями, установленными законодательством РК;

"мерчент ID" – уникальный набор символов, идентифицирующих иностранную компанию как получателя платежа и (или) перевода денег с использованием платежных систем.

Для выявления незаконной деятельности интернет-казино, иностранных букмекерских контор и тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК, уполномоченным органом на постоянной основе осуществляется систематический сбор информации содержания интернет-ресурсов на предмет их наличия, в том числе по сведениям об интернет-ресурсах, содержащих признаки интернет-казино, иностранных букмекерских контор и тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК, получаемых от физических и юридических лиц.

Систематический сбор включает в себя следующие этапы:

выявление признаков интернет-казино, иностранных букмекерских контор и тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК;

фиксация выявленных интернет-казино, иностранных букмекерских контор и тотализаторов.

Выявление признаков интернет-казино, иностранных букмекерских контор и тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса, осуществляется путем поиска и просмотра интернет-ресурсов, а также принятия мер по выявлению мерчент ID, реализующих возможность организации и проведения азартных игр в режиме реального времени посредством сети интернет или электронных денег и предусматривающих получение выигрыша.

Фиксация выявленных интернет-казино, иностранных букмекерских контор и тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса, производится путем внесения основных данных об интернет-ресурсе, содержащем их признаки, в перечень интернет-ресурсов, содержащих признаки интернет-казино, иностранных организаторов игорного бизнеса, деятельность которых является незаконной на территории республики.

Уполномоченный орган ведет перечень иностранных организаторов игорного бизнеса, деятельность которых является незаконной на территории республики, и еженедельно размещает на своем интернет-ресурсе.

Перечень включает данные мерчент ID иностранных организаторов игорного бизнеса, деятельность которых является незаконной на территории РК, и иные сведения, определяемые уполномоченным органом.

Поставщики платежных услуг считаются уведомленными о включении в перечень по истечении пяти рабочих дней со дня размещения такой информации на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Как поясняется, поправки принимаются в рамках приведения в соответствие правил с законом от 8 июля 2024 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охране здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации".

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 августа.