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Популярность гражданских браков растет в Казахстане

Казахстан гражданский брак популярность рост Фото: Zakon.kz/Михаил Ионов
Национальный доклад "Казахстанские семьи – 2022" презентовали представители Центра изучения института семьи КИОР 1 февраля, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила руководитель Центра изучения института семьи Казахстанского института общественного развития Жулдыз Батталова, в национальном докладе представлены основные тенденции и показатели брачности и разводимости среди населения.

"Было замечено умеренное снижение коэффициента брачности в городской местности, это связано с тем, что сейчас существует тенденция роста популярности гражданских браков. Социально-экономическая ситуация также влияет на снижение брачности среди населения". Жулдыз Батталова

Она также отметила, что средний возраст материнства в последние годы у нас остается на одном уровне – 25,2 года.

По словам руководителя Центра изучения института семьи КИОР, еще одна проблема, указанная в национальном докладе, – необходимость пересмотра ряда положений нормативно-правовых документов в части защиты прав детей и женщин, находящихся в гражданских браках. В частности, в национальном докладе рекомендовано пересмотреть в сторону увеличения расчет алиментов несовершеннолетним детям, выявить и устранить пробелы в области защиты прав супругов, состоящих в гражданском браке.

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