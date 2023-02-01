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Частные музеи смогут ввозить некоторые произведения искусства без уплаты НДС

частные музеи смогут ввозить произведения искусства без уплаты НДС Фото: Zakon.kz
Министерство культуры и спорта подготовило Перечень произведений искусства, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость при их ввозе негосударственными музеями, сообщает Zakon.kz.

В перечень вошли следующие произведения искусства:

  • Картины, рисунки и пастели возрастом более 100 лет.
  • Мозаики возрастом более 100 лет.
  • Прочие готовые изделия, разрисованные или декорированные от руки, коллажи и аналогичные декоративные изображения возрастом более 100 лет.
  • Картины, рисунки и пастели, прочие мозаики.
  • Готовые изделия, разрисованные или декорированные от руки, коллажи и аналогичные декоративные изображения.
  • Подлинники гравюр, эстампов и литографий возрастом более 100 лет и прочие подлинники.
  • Подлинники скульптур и статуэток из любых материалов возрастом более 100 лет и прочие подлинники.
  • Коллекции и предметы коллекционирования по археологии, этнографии или истории.

Предполагается, что перечень будет действовать до 1 января 2026 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 февраля.

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