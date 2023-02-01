Частные музеи смогут ввозить некоторые произведения искусства без уплаты НДС

Фото: Zakon.kz

Министерство культуры и спорта подготовило Перечень произведений искусства, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость при их ввозе негосударственными музеями, сообщает Zakon.kz.

В перечень вошли следующие произведения искусства: Картины, рисунки и пастели возрастом более 100 лет.

Мозаики возрастом более 100 лет.

Прочие готовые изделия, разрисованные или декорированные от руки, коллажи и аналогичные декоративные изображения возрастом более 100 лет.

Картины, рисунки и пастели, прочие мозаики.

Готовые изделия, разрисованные или декорированные от руки, коллажи и аналогичные декоративные изображения.

Подлинники гравюр, эстампов и литографий возрастом более 100 лет и прочие подлинники.

Подлинники скульптур и статуэток из любых материалов возрастом более 100 лет и прочие подлинники.

Коллекции и предметы коллекционирования по археологии, этнографии или истории. Предполагается, что перечень будет действовать до 1 января 2026 года. Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 февраля. Читайте также В Казахстане с апреля будут вести учет ставок казахстанцев в букмекерских конторах и тотализаторах

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