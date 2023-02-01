Частные музеи смогут ввозить некоторые произведения искусства без уплаты НДС
Фото: Zakon.kz
Министерство культуры и спорта подготовило Перечень произведений искусства, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость при их ввозе негосударственными музеями, сообщает Zakon.kz.
В перечень вошли следующие произведения искусства:
- Картины, рисунки и пастели возрастом более 100 лет.
- Мозаики возрастом более 100 лет.
- Прочие готовые изделия, разрисованные или декорированные от руки, коллажи и аналогичные декоративные изображения возрастом более 100 лет.
- Картины, рисунки и пастели, прочие мозаики.
- Готовые изделия, разрисованные или декорированные от руки, коллажи и аналогичные декоративные изображения.
- Подлинники гравюр, эстампов и литографий возрастом более 100 лет и прочие подлинники.
- Подлинники скульптур и статуэток из любых материалов возрастом более 100 лет и прочие подлинники.
- Коллекции и предметы коллекционирования по археологии, этнографии или истории.
Предполагается, что перечень будет действовать до 1 января 2026 года.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 февраля.
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