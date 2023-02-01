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Численность казахстанцев приближается к 20 миллионам

казахстанцы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По данным Бюро национальной статистики, численность населения Казахстана на 1 января 2023 года составила 19 765 004 человека, сообщает Zakon.kz.

При этом городское население составило 12 млн 208 тысяч 200 человек, сельское – 7 млн 556 тысяч 700 человек.

Как отмечают статистики, численность населения выросла за счет естественного прироста на 268 791 человека, сальдо миграции отрицательное – -6 946.

По сравнению с началом 2022 года численность населения увеличилась на 261 845 человек.

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