Численность казахстанцев приближается к 20 миллионам

По данным Бюро национальной статистики, численность населения Казахстана на 1 января 2023 года составила 19 765 004 человека, сообщает Zakon.kz.

При этом городское население составило 12 млн 208 тысяч 200 человек, сельское – 7 млн 556 тысяч 700 человек.



Как отмечают статистики, численность населения выросла за счет естественного прироста на 268 791 человека, сальдо миграции отрицательное – -6 946.

По сравнению с началом 2022 года численность населения увеличилась на 261 845 человек.