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В Актюбинской области на деньги, изъятые у коррупционеров, достроена школа

В Актюбинской области на деньги, изъятые у коррупционеров, достроена школа Фото: Zakon.kz
В селе Кумжарган Актюбинской области введена в эксплуатацию средняя школа, достроенная на средства, изъятые у коррупционеров, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в сообщении Управления превенции и добропорядочности Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Актюбинской области, школу должны были достроить еще в 2019 году.

В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года глава государства поручил направлять средства, изъятые у коррупционеров, на строительство школ.

По инициативе Антикоррупционной службы на завершение строительства долгостроя были использованы денежные средства, возмещенные в рамках расследования уголовных дел в отношении бывшего руководства АО "СПК-Актобе", в размере 150 млн тенге.

В открытии школы приняли участие аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, врио руководителя Департамента Антикоррупционной службы Ескали Саламатов, представители местных исполнительных органов и общественность.

"Наша работа сконцентрирована на решении социальных вопросов, сопряженных с коррупцией. На сегодняшний день нами определены проблемные сферы региона, по которым проводятся комплексные мероприятия. Проведенный мониторинг в сфере образования позволил выявить ряд системных причин, негативно влияющих на самочувствие населения и развитие области. В результате совместных решений Антикоррупционной службы и акимата решен вопрос завершения строительства данной школы", – сказал Саламатов.

По сведениям Управления образования, общий дефицит ученических мест в области составляет 17 844. Для обеспечения непрерывного обучения школьников, проживающих в районных центрах и селах, необходимо строительство учебных заведений на 4147 мест.

Ранее стало известно, что в Казахстане 42 школы оштрафованы за отсутствие лицензии на образовательную деятельность. Нарушения были выявлены Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и его территориальными департаментами в ходе мониторинга организаций образования.

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