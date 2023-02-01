Казахстан намерен закрыть торговое представительство в России

Министерство торговли и интеграции РК подготовило соответствующее постановление правительства, сообщает Zakon.kz.

Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, - говорится в документе.

Как поясняется, документ подготовлен в рамках реализации поручения премьера-министра РК от 24 января 2023 года.

Также теряют свое действие некоторые постановления, касающиеся расходов на содержание представительства.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 15 февраля.