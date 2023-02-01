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Ситуация в Украине: в стране прошла волна отставок и обысков, в Германии боятся расширения зоны конфликта

Ситуация в Украине 1 февраля Фото: mvs.gov.ua
Зеленский анонсировал новые кадровые решения после волны отставок, ЕС планирует увеличить количество число проходящих подготовку украинских военных, сообщает Zakon.kz.
  • Правительство Украины уволило руководящий состав таможни: и.о. главы таможни Демченко и его заместителей – Щуцкого и Черкасского. Об этом сообщает издание "Страна".
  • Украинский депутат Алексей Гончаренко утверждает, что глава минобороны Алексей Резников может покинуть пост и возглавить минюст.
  • ГБР предъявило обвинение бывшему главе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
  • Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что проходящие 1 февраля масштабные обыски осуществляются по поручению Владимира Зеленского. В поле зрения силовиков попали люди, которых он посчитал причастными к предательству, подрывной деятельности, функционированию организованных преступных групп и коррупции. Силовики пришли к бывшему главе МВД Украины Арсену Авакову и провели обыск у олигарха Игоря Коломойского.
  • Зеленский анонсировал новые кадровые решения после волны отставок: "Сейчас определенное кадровое затишье. Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит сидеть в креслах".
  • Избранный президент Чехии Петр Павел заявил, что переговоры по Украине нужно поддержать, как только появится хоть малейший шанс для них.
  • Планов по переговорам Путина и Байдена нет – заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что российские посольства в Европе не нужны, потому что "это не дипломатические организации, а пропагандистские".
  • К диверсии на "Северных потоках" причастна администрация Байдена, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.
  • Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек считает, что поставить истребители Украине было бы неправильно.
  • Польша готова обсуждать с союзниками вопросы передачи Украине истребителей F-16, однако также будет заботиться о собственной безопасности, заявил польский президент Анджей Дуда.
  • Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что поставка боевых самолетов Украине не приведет к эскалации, абсурдны. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
  • ЕС планирует увеличить количество проходящих подготовку украинских военных в рамках миссии ЕС с 15 тысяч до 30 тысяч человек, заявил источник РИА Новости.
  • 72% жителей Германии опасаются, что военный конфликт в Украине может распространиться за ее территорию – DW со ссылкой на итоги опроса социологического института Forsa.
  • Япония выделила 170 миллионов долларов в виде гранта на восстановление критически важной инфраструктуры Украины.

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