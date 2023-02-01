Ситуация в Украине: в стране прошла волна отставок и обысков, в Германии боятся расширения зоны конфликта
Фото: mvs.gov.ua
Зеленский анонсировал новые кадровые решения после волны отставок, ЕС планирует увеличить количество число проходящих подготовку украинских военных, сообщает Zakon.kz.
- Правительство Украины уволило руководящий состав таможни: и.о. главы таможни Демченко и его заместителей – Щуцкого и Черкасского. Об этом сообщает издание "Страна".
- Украинский депутат Алексей Гончаренко утверждает, что глава минобороны Алексей Резников может покинуть пост и возглавить минюст.
- ГБР предъявило обвинение бывшему главе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
- Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что проходящие 1 февраля масштабные обыски осуществляются по поручению Владимира Зеленского. В поле зрения силовиков попали люди, которых он посчитал причастными к предательству, подрывной деятельности, функционированию организованных преступных групп и коррупции. Силовики пришли к бывшему главе МВД Украины Арсену Авакову и провели обыск у олигарха Игоря Коломойского.
- Зеленский анонсировал новые кадровые решения после волны отставок: "Сейчас определенное кадровое затишье. Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит сидеть в креслах".
- Избранный президент Чехии Петр Павел заявил, что переговоры по Украине нужно поддержать, как только появится хоть малейший шанс для них.
- Планов по переговорам Путина и Байдена нет – заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что российские посольства в Европе не нужны, потому что "это не дипломатические организации, а пропагандистские".
- К диверсии на "Северных потоках" причастна администрация Байдена, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.
- Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек считает, что поставить истребители Украине было бы неправильно.
- Польша готова обсуждать с союзниками вопросы передачи Украине истребителей F-16, однако также будет заботиться о собственной безопасности, заявил польский президент Анджей Дуда.
- Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что поставка боевых самолетов Украине не приведет к эскалации, абсурдны. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
- ЕС планирует увеличить количество проходящих подготовку украинских военных в рамках миссии ЕС с 15 тысяч до 30 тысяч человек, заявил источник РИА Новости.
- 72% жителей Германии опасаются, что военный конфликт в Украине может распространиться за ее территорию – DW со ссылкой на итоги опроса социологического института Forsa.
- Япония выделила 170 миллионов долларов в виде гранта на восстановление критически важной инфраструктуры Украины.
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