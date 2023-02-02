Где алматинцы подхватывают чесотку и грибок

Алматинские медики обеспокоены ростом случаев кожных заболеваний. Врачи говорят, подхватить грибок или чесотку легко в общественном транспорте, аквапарке и даже в магазинах одежды передает Zakon.kz

По информации КТК в примерочных порой даже через брендовую одежду легко подхватить чесотку, грибок, вирус папилломы и ветрянку. В прошлом году в Алматы зарегистрировали 200 случаев. Это вдвое больше, чем в 2021-м. С начала этого года уже зафиксировано 26 фактов.

"Люди обращаются часто с дерматофитией гладкой кожи. Где общественные места, там у нас различные заболевания, которые кожные. Встречается один из них: чесотка часто сопровождается зудом обычно, вечерний зуд начинается. Грибковыми заболеваниями можно заразиться гладкой кожи. Можно и чесотку заработать, то есть могут заразиться. Меры предосторожности: для профилактики нужно обязательно соблюдать личную гигиену" врач-дерматолог Бибигуль Кенжебаева

Но любителей брендовых вещей не пугают кожные заболевания. Ради оригинального товара из Европы некоторые покупатели отправляются в секонд-хэнды. Владельцы таких магазинов в свою очередь заявляют о том что у них все чисто.

"Когда товар с фабрики уже выходит, он выходит уже обработанный вакуумным методом при температуре 50 градусов, в зависимости от фабрики и страны используются разные химикаты. Всё берут. Это касается от нательного белья до курток" владелец секонд-хэнда Алла Бороздина

Врачи не отговаривают покупателей от примерки вещей в магазинах. Но советуют тщательно постирать, а затем отпарить купленную одежду, чтобы обезопасить свою кожу от инфекции.