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Законодательство РК

Весна близко: улицы и дворы подтопило в Туркестанской области

Улицы и дворы подтопило в Туркестанской области Фото: пресс-служба МЧС РК
2 февраля 2023 года в Туркестане, Кентау и трех районах области – Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском – произошло подтопление дворов и улиц, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС Казахстана, подтопление дворовых территорий и улиц произошло в связи с выпадением с 8:00 обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах, из-за чего произошло поднятие уровня воды с последующим переливом вниз по склону.


"В целях недопущения подтопления домов силами ДЧС и МИО ведутся работы по откачке и отводу дождевых вод".Пресс-служба МЧС РК

В работах задействованы более 50 спасателей, 10 единиц техники и 20 мотопомп.


24 января 2023 года на заседании правительства министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин заявил, что в зоне риска подтопления находятся 255 населенных пунктов страны, а это, по его словам, более 127 тыс. домов и свыше 700 тыс. граждан. Он уточнил, что к регионам с высокими рисками относятся Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Туркестанская, Абайская и Жетысуская области; со средними рисками - Улытауская и Павлодарская области.

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