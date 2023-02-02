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В Казахстане сократят срок получения декретных выплат

В Казахстане сократят срок получения декретных выплат Фото: primeminister.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин, выступая на Digital Almaty, заявил, что уже в этом году казахстанки смогут получить свои декретные всего за час, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, сейчас процедура получения декретных пособий занимает до 15 дней.

"В этом году мы сократим получение дородовых пособий до одного часа. Чтобы молодые семьи не думали, как ходить по ЦОНам и стоять в очередях, а думали, как уделять время своим детям".Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин

Как отметил глава МЦРИАП, помимо этого, eGov.kz будет напоминать казахстанцам о важных и памятных датах. Сейчас пользователей уже поздравляют с рождением ребенка.

"С мая также начнем поздравлять с годовщиной свадьбы. Напоминать о каких-то жизненных ситуациях. Быть тем государством, которое заботится о жителях и счастье семей".Багдат Мусин


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МЦРИАП Мусин Багдат Казахстан
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