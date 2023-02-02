В Казахстане упростят процедуру организации забастовок
Представила документ депутат Сената Ляззат Калтаева. По ее словам, основными задачами закона являются упрощение процедуры организации переговоров, усиление института согласительных комиссий, трудового арбитража и роли профессиональных союзов в решении трудовых споров.
"Актуальность закона очевидна. В последнее время в стране растет количество митингов и забастовок, лежащих в плоскости трудовых отношений. Большая часть инцидентов происходит, минуя этап переговоров. В результате все они признаются незаконными, а проблемы работников не решаются. Это говорит о недостатках в работе и регулировании работы переговорных и примирительных институтов".Депутат Сената Парламента РК Ляззат Калтаева
По ее словам, законопроектом предусмотрен ряд изменений и дополнений в Трудовой кодекс РК и Закон РК "О профессиональных союзах".
Так, в рамках усиления роли и повышения статуса согласительной комиссии порядок работы согласительной комиссии предлагается отражать в едином локальном нормативно-правовом акте – Соглашении о работе комиссии. Знакомить с этим документом работников становится обязанностью работодателя. При этом законопроектом четко оговаривается содержание соглашения.
При этом к числу лиц, имеющих право обратиться в согласительную комиссию, добавляются ранее состоявшие в трудовых отношениях работники. В том числе те, кто в период трудовых отношений не написал заявления в комиссию. Также появляется возможность отзыва заявления.
В проекте закона оговариваются также конкретные сроки исполнения решения согласительной комиссии, которые являются обязательными для работодателя, работников и лиц, ранее состоявших в трудовых отношениях.
"Упрощаются процедуры организации забастовок. Законопроектом закрепляется обязанность работодателя предоставлять помещение для собраний. Их организация станет проще и доступней. Решение о проведении забастовки можно будет принимать не 2/3, а простым большинством, при этом также сокращается кворум конференции. Вводится понятие часовая предупредительная забастовка, которая может быть проведена в период арбитража и показывает серьезность намерений коллектива. Если на предприятии есть профессиональный союз и выборный представитель работника одновременно – для принятия решения о забастовке создается единый орган". Ляззат Калтаева
Также законопроектом предусмотрено введение в состав трудового арбитража представителей трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, что позволит активизировать работу этого института.
"Принятие закона позволит упростить процедуры организации переговорных процессов, формулирования и выдвижения требований, что будет способствовать решению трудовых конфликтов в правовом поле. Закон усилит институт согласительных комиссий, трудового арбитража, роль профессиональных союзов в разрешении трудовых споров. Принятие закона не влечет негативных социально-экономических и правовых последствий". Ляззат Калтаева