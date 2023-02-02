В Казахстане упростят процедуру организации забастовок

Депутаты Сената 2 февраля приняли в двух чтениях проект закона по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представила документ депутат Сената Ляззат Калтаева. По ее словам, основными задачами закона являются упрощение процедуры организации переговоров, усиление института согласительных комиссий, трудового арбитража и роли профессиональных союзов в решении трудовых споров.



"Актуальность закона очевидна. В последнее время в стране растет количество митингов и забастовок, лежащих в плоскости трудовых отношений. Большая часть инцидентов происходит, минуя этап переговоров. В результате все они признаются незаконными, а проблемы работников не решаются. Это говорит о недостатках в работе и регулировании работы переговорных и примирительных институтов". Депутат Сената Парламента РК Ляззат Калтаева

По ее словам, законопроектом предусмотрен ряд изменений и дополнений в Трудовой кодекс РК и Закон РК "О профессиональных союзах".

Так, в рамках усиления роли и повышения статуса согласительной комиссии порядок работы согласительной комиссии предлагается отражать в едином локальном нормативно-правовом акте – Соглашении о работе комиссии. Знакомить с этим документом работников становится обязанностью работодателя. При этом законопроектом четко оговаривается содержание соглашения.

При этом к числу лиц, имеющих право обратиться в согласительную комиссию, добавляются ранее состоявшие в трудовых отношениях работники. В том числе те, кто в период трудовых отношений не написал заявления в комиссию. Также появляется возможность отзыва заявления.

В проекте закона оговариваются также конкретные сроки исполнения решения согласительной комиссии, которые являются обязательными для работодателя, работников и лиц, ранее состоявших в трудовых отношениях.

"Упрощаются процедуры организации забастовок. Законопроектом закрепляется обязанность работодателя предоставлять помещение для собраний. Их организация станет проще и доступней. Решение о проведении забастовки можно будет принимать не 2/3, а простым большинством, при этом также сокращается кворум конференции. Вводится понятие часовая предупредительная забастовка, которая может быть проведена в период арбитража и показывает серьезность намерений коллектива. Если на предприятии есть профессиональный союз и выборный представитель работника одновременно – для принятия решения о забастовке создается единый орган". Ляззат Калтаева

Также законопроектом предусмотрено введение в состав трудового арбитража представителей трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, что позволит активизировать работу этого института.