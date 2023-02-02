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Первая группа иностранных наблюдателей за выборами аккредитована ЦИК

Казахстан, ЦИК РК, выборы, Мажилис, маслихат, наблюдатели, ОБСЕ, БДИПЧ Фото: Zakon.kz
ЦИК приняла постановление об аккредитации наблюдателей за внеочередными выборами в Мажилис Парламента и маслихаты от международных организаций, одного иностранного государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил председатель ЦИК Нурлан Абдиров, иностранные наблюдатели проходят аккредитацию в Центральной избирательной комиссии по представлению МИД РК.

"На первом заседании в рамках текущей избирательной кампании 20 января ЦИК открыла Институт международного наблюдения за выборами. Поступили предложения об аккредитации от ряда иностранных государств и международных организаций". Председатель ЦИК Нурлан Абдиров

По информации секретаря ЦИК Мухтара Ермана, после открытия Института международного наблюдения МИД РК направлены приглашения к участию в наблюдении за выборами 10 международным и межпарламентским организациям и дипломатическому корпусу в Казахстане. На двусторонней основе ЦИК РК направлены приглашения в адрес 34 центральных избирательных органов иностранных государств.

"На сегодняшний день в ЦИК от Министерства иностранных дел представлены на аккредитацию 25 наблюдателей от одного государства и двух международных организаций. От государства Палестина – 1 наблюдатель, это посол данной страны, от Межпарламентской ассамблеи СНГ – 11 наблюдателей, от миссии БДИПЧ ОБСЕ – 13 наблюдателей". Секретарь ЦИК Мухтар Ерман

Секретарь ЦИК также сообщил, что от миссии БДИПЧ ОБСЕ ожидается прибытие около 130 долгосрочных и краткосрочных наблюдателей, от ПА ОБСЕ в Казахстан планируют прибыть более 200 наблюдателей.

Внеочередные выборы в Мажилис и маслихаты всех уровней пройдут в один день – 19 марта.

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