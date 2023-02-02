Почти на 44% снизилось производство хлопчатобумажных тканей в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане в 2022 году отмечено снижение производства хлопчатобумажных тканей на 43,6%, сообщает Zakon.kz.

Так, в натуральном выражении объем казахстанского производства ткани за 2022 год составил 11,5 млн м2, тогда как в 2021 года было произведено 20,5 млн м2.

Вместе с тем сократилось и производство кардо- и гребнечесанного хлопка – на 10,4%, до 48,8 тыс. тонн.

Также в минусе выпуск фетра и войлока: отмечено снижение на 6,1%, до 396,7 млн тенге.